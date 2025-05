VNG wil snel duidelijkheid over derdelanders

De VNG roept het ministerie van Asiel en Migratie op om gemeenten snel duidelijkheid te geven over hun rol wanneer de tijdelijke bescherming voor derdelanders eindigt. Ook vraagt de VNG om een concreet plan om te voorkomen dat deze groep van circa 1700 mensen op straat belandt.

Dit staat in een brief aan het ministerie. Naar aanleiding van recente uitspraken van het Hof van Justitie van de EU en de Raad van State lijkt het beëindigen van de tijdelijke bescherming mogelijk. De VNG wil daarom nu al een geactualiseerd informatiepakket voor gemeenten, een plan van aanpak met heldere communicatie, ondersteuning en een aanspreekpunt voor vragen, richtlijnen om dakloosheid te voorkomen en samenwerkingsafspraken met partners zoals politie en DT&V.

Gemeenten zullen bereid zijn de opvang te beëindigen als derdelanders daar geen recht meer op hebben, maar de VNG adviseert pas tot gedwongen uitzetting over te gaan als het recht op opvang onomstotelijk is vervallen. Het rijk moet alles doen om te voorkomen dat deze groep dakloos raakt, omdat de druk op de straatopvang al zeer groot is.