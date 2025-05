Meer samenwerking bij aanpak verward of onbegrepen gedrag

Het aantal meldingen van verward of onbegrepen gedrag bij politie, woningbouwcorporaties en zorginstellingen nam de afgelopen jaren toe. Betrokken partijen werken vaak binnen het eigen domein, los van elkaar. Daarom is een interdepartementale aanpak gestart, onder regie van BZK. In een voortgangsbrief doet het kabinet verslag over de afgelopen periode.

Bij mensen met verward gedrag spelen er vaak verschillende problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, huisvesting, schulden, werk en zorg. Het kabinet wil deze verschillende aspecten met elkaar verbinden om het welzijn van mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Dat staat in de brief van het ministerie van BZK.

Verschillende partijen zijn hierbij betrokken, zoals ministeries, gemeenten, zorg- en veiligheidspartners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de aanpak.

Grip op Onbegrip

In de afgelopen jaren zijn er initiatieven gestart vanuit het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMW. Dit programma is gericht op het versterken van de samenwerking tussen ketenpartners in de zorg, veiligheid en het sociaal domein, zowel gemeentelijk als regionaal. Het loopt tot en met 2027.

Gemeenten en regio’s werken het programma op verschillende manieren uit. In de regio Groningen worden bijvoorbeeld regelmatig spiegelbijeenkomsten gehouden, waarbij een casus uit de praktijk centraal staat. In Zaanstreek-Waterland vindt er multidisciplinair overleg tussen ketenpartners plaats, onder begeleiding van een procesregisseur. En in Twente is een Kenniscafé Onbegrepen Gedrag georganiseerd waaraan professionals en ervaringsdeskundigen deelnamen. Het kabinet wil dit soort initiatieven verder ontwikkelen en verbreden. Dat kost echter wel tijd.

Oproep VNG: denk aan randvoorwaarden

Op woensdag 28 mei debatteert de tweede kamer over de voortgangsbrief. In voorbereiding daarop doet de VNG een oproep. ‘De huidige wettelijke kaders en voorzieningen zijn ontoereikend voor (overlastgevende) zorgmijders met complexe en multiproblematiek, die niet in aanmerking komen voor gedwongen zorg of voor een strafrechtelijk kader.’ Het ontbreekt gemeenten nu vaak aan handelingsperspectief. De VNG noemt een aantal randvoorwaarden voor een betere aanpak, zoals passende wet- en regelgeving en heldere bestuurlijke en financiële afspraken tussen partners. ‘Zorg dat gemeenten de beschikking krijgen over de juiste maatregelen en randvoorwaarden om samen met hun partners écht werk te kunnen gaan maken van een effectieve en efficiënte aanpak van verward en onbegrepen gedrag.’