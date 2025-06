Convenant voor betere hulp aan arbeidsmigranten

Om de ondersteuning van arbeidsmigranten op het gebied van wonen, werken en leven in Nederland te verbeteren, ondertekenden de VNG en elf andere koepelorganisaties op 18 juni in Veghel een landelijk convenant met demissionair minister Eddy van Hijum van SZW.

Dit convenant maakt deel uit van de alliantie ‘Work in NL’ en markeert het begin van intensieve samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en brancheorganisaties. Samen willen deze partijen de hulp en ondersteuning voor EU-arbeidsmigranten versterken.

Arbeidsmigranten verdienen betere ondersteuning

Voor gemeenten is het essentieel om arbeidsmigratie goed te organiseren. Het convenant biedt gemeenten meer regie op vraagstukken als huisvesting, registratie, zorg en integratie van arbeidsmigranten. Tevens wordt arbeidsmigratie hierdoor beter verankerd in het beleid rondom wonen, economie en welzijn. Door nauwe samenwerking met werkgevers en brancheorganisaties kunnen gemeenten verantwoordelijkheden en kosten beter verdelen. Goed beleid draagt bovendien bij aan eerlijk werkgeverschap, minder sociale spanningen en een sterke regionale economie.

Minister Van Hijum benadrukt dat in een beschaafd land als Nederland arbeidsmigranten betere ondersteuning verdienen. Steeds meer bedrijven zoeken actief naar manieren om hun positie te verbeteren. Volgens de minister geeft het convenant een positieve impuls: juist door regionale samenwerking kunnen bedrijven, gemeenten en andere partijen arbeidsmigranten daadwerkelijk ondersteunen.

Afspraken per regio

Per regio worden afspraken gemaakt tussen bedrijven, gemeenten en andere organisaties over de te bieden ondersteuning. Dat kan gaan om betere registratie, taallessen of het aanbieden van slaapplaatsen voor arbeidsmigranten die dakloos dreigen te raken. Zo start de gemeente Meierijstad samen met werkgevers een pilot om internationale medewerkers in te schrijven in de Basisregistratie Personen, onder andere op de werkplek en in de eigen taal van de arbeidsmigranten, zoals Roemeens, Bulgaars en Pools. De bedoeling is deze aanpak uit te breiden naar andere gemeenten en werkgevers in Noordoost-Brabant.

De alliantie is onderdeel van het project “Work in NL”, dat zich richt op betere informatie, hulp en ondersteuning voor arbeidsmigranten. In elf van de vijfendertig arbeidsmarktregio’s zijn inmiddels speciale hulppunten gerealiseerd, de overige regio’s volgen binnenkort. De samenwerkingsverbanden die nu van start gaan, dragen hieraan bij.

Naast de VNG ondertekenden onder meer ABU, COV, FME, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, MKB Nederland, NBBU, NEPLUVI, Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten en VNO-NCW het convenant.