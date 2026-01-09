Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten in Helmond

door

Helmond

De gemeente Helmond gaat een verblijfsbelasting invoeren voor arbeidsmigranten die wel in de gemeente verblijven maar niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Volgens de gemeente gaat het om naar schatting 6.000 tot 8.000 mensen. Voor iedere niet‑ingeschreven arbeidsmigrant moet de verhuurder voortaan € 4,50 per persoon per nacht aan verblijfsbelasting afdragen.

De gemeente benadrukt dat deze groep wel gebruikmaakt van gemeentelijke voorzieningen, zoals wegen, afvalinzameling, sportvoorzieningen en openbaar groen, maar daar tot nu toe niet financieel aan bijdroeg. Met de nieuwe regeling moeten ook niet‑ingeschreven arbeidsmigranten indirect meebetalen aan deze voorzieningen. Helmond kiest bewust voor een relatief hoog tarief, in de hoop dat arbeidsmigranten zich alsnog laten inschrijven bij de gemeente.

Inschrijving is om meerdere redenen belangrijk. Wie langer dan vier maanden in Nederland verblijft, is verplicht zich bij een gemeente in te schrijven. Bovendien zijn de reguliere gemeentelijke belastingen doorgaans goedkoper dan de nieuwe verblijfsbelasting. Belangrijker nog: ingeschreven arbeidsmigranten bouwen sociale rechten op, zoals AOW, recht op bijstand en recht op zorgtoeslag. Volgens wethouder Martijn de Kort past dit bij het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, gelijke kansen heeft en fatsoenlijk wordt behandeld, ook arbeidsmigranten.

Verhuurders

De verblijfsbelasting wordt geheven bij verhuurders, zowel particuliere verhuurders als professionele exploitanten. Zij moeten ieder half jaar aangifte doen en betalen. De Kort noemt dit een kwestie van goed ondernemerschap en normale zorgplicht richting werknemers. Hij sluit niet uit dat verhuurders de extra kosten zullen doorberekenen aan de arbeidsmigranten. De gemeente kondigt aan dat zij de regeling zal handhaven met betalingsherinneringen, aanmaningen en uiteindelijk dwangbevelen.

Helmond staat niet alleen: ook Laarbeek en Waalwijk kennen een vergelijkbare verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten, met tarieven van respectievelijk € 2,25 en € 2,13 per persoon per nacht. De effecten in Laarbeek zijn nog niet bekend, omdat daar pas na een jaar aangifte hoeft te worden gedaan.

Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld over het belasten van arbeidsmigranten door gemeenten.

Tagged With: , Filed Under: Belastingen

Reader Interactions

GERELATEERD

Arbeidsmigrant krijgt van minister Keijzer enige huurbescherming

Afgelopen week stuurde demissionair minister Keijzer van VRO een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij maatregelen voorstelt om arbeidsmigranten betere huurbescherming te geven. Maar een vast huurcontract voor de arbeidsmigrant komt er niet. In 2022 waren er volgens minister Keijzer zo’n 700.000 arbeidsmigranten in Nederland en 140.000 meereizende gezinsleden. Schattingen over de laatste paar... lees verder

Regeling voor huisvestingskosten arbeidsmigranten blijft bestaan

De regeling die werkgevers toestaat om maximaal 25% van het minimumloon in te houden voor huisvestingskosten van arbeidsmigranten blijft voorlopig van kracht. Het kabinet ziet af van het plan om deze regeling stapsgewijs af te bouwen vanaf 1 januari 2026. Reden hiervoor is dat een afbouw op korte termijn mogelijk meer nadelen dan voordelen zou... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *