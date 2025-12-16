Meerderheid Kamer wil transgenderwet terug op agenda

Gemeente.nu

Een meerderheid in de Tweede Kamer vraagt het kabinet om de verruimde transgenderwet opnieuw in te dienen, nadat het voorstel eerder op verzoek van de Kamer werd ingetrokken.

Dat meldt GroenLinks-PvdA. De motie om de wet terug op de agenda te zetten, werd ingediend door Marjolein Moorman, kamerlid van die partij.

Versoepelen

Het doel van de verruimde transgenderwet is om de voorwaarden voor het wijzigen van de geslachtsvermelding in de geboorteakte te versoepelen. Mensen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij geboorte geregistreerde geslacht, krijgen dan met minder obstakels te maken. Zo zou de verplichte deskundigenverklaring vervallen, zodat volwassenen zelf bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een wijziging kunnen aanvragen. Ook zouden kinderen onder de zestien jaar de mogelijkheid krijgen om hun geslachtsregistratie te wijzigen via een verzoek aan de rechtbank.

Motie

In juli dit jaar trok het kabinet de wet in, na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Tegenstanders van de wet vreesden dat het schrappen van de deskundigenverklaring de drempel om de geslachtsvermelding te wijzigen té laag zou maken en dat beslissingen hierdoor minder weloverwogen zouden zijn. Het feit dat de wet op het moment van intrekken nog niet volledig behandeld was, leidde tot onbegrip onder verschillende politieke partijen en bij organisaties zoals Bureau NCDR.

Of er voldoende steun zal zijn om de transgenderwet aan te nemen, is nog niet bekend.

