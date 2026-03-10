Celstraf voor vervalsen geboorte- en overlijdensakte

De rechtbank heeft een 31-jarige man uit Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk, voor het vervalsen van meerdere officiële documenten en het bedreigen van verschillende personen. De man probeerde met vervalste documenten zijn eigen overlijden te fingeren om vervolgens onder een andere naam een nieuw leven te beginnen.

Poging om eigen overlijden te fingeren

In mei en juni 2025 vervalste de man onder meer een geboorteakte, een notariële verklaring en een overlijdensakte. Hij deed zich daarbij voor als uitvaartondernemer en probeerde bij de gemeente Enschede aangifte te doen van zijn eigen overlijden. De gemeente kreeg echter argwaan toen bleek dat het crematorium dat hij noemde geen overledene met die naam had ontvangen. Toen de man later bij de balie verscheen om zijn eigen overlijdensakte op te halen, herkenden medewerkers hem aan de hand van een foto.

Poging tot nieuwe identiteit

Kort daarna probeerde de man zich bij de gemeente Zwolle in te schrijven onder een Spaanse naam. Hij gebruikte daarbij een geboorteakte uit Spanje en een notariële verklaring van een vermeend advocaten- en notariskantoor. Gemeentemedewerkers ontdekten echter dat de genoemde advocaat en notaris niet bestonden. Daarnaast viel op dat de man vloeiend Nederlands sprak zonder accent, terwijl hij volgens de documenten Spaanse ouders zou hebben. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij met deze actie wilde ontsnappen aan zijn financiële problemen.

Bedreigingen

De man bedreigde ook meerdere personen. Zo belde hij medewerkers van de gemeente Almelo terwijl hij zich voordeed als maatschappelijk werker. Daarbij zei hij dat zijn cliënt van plan was om alle medewerkers met een AK-47 dood te schieten. In september bedreigde hij daarnaast een buurvrouw in Doetinchem door te zeggen dat hij de gaskraan van haar woning zou openzetten. Een dag later zette hij daadwerkelijk een gaspit open en belde vervolgens zelf de hulpdiensten. Uiteindelijk bleek er geen direct ontploffingsgevaar.

Straf en behandeling

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Behandeling is volgens de rechtbank noodzakelijk om de kans op herhaling te verkleinen.

Naast de gevangenisstraf krijgt de man een proeftijd van drie jaar. In die periode moet hij zich melden bij de reclassering, een ambulante behandeling volgen, begeleid wonen, deelnemen aan dagbesteding en inzicht geven in zijn financiële situatie.