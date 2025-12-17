VOG-plicht voor medewerkers die met reisdocumenten werken

Het kabinet wil dat alle medewerkers van gemeenten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die werken met paspoorten en identiteitskaarten verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

De ministerraad heeft daarom besloten een wijziging van het Paspoortbesluit in consultatie te brengen, met als doel fraude met reisdocumenten verder terug te dringen en de maatregel per 1 januari 2027 te laten ingaan.

In het verleden is gebleken dat criminelen via corrupte medewerkers bij verschillende gemeenten op bestelling Nederlandse paspoorten konden verkrijgen. Met zulke paspoorten konden zij de grens passeren en buiten het bereik van politie en justitie hun strafbare activiteiten voortzetten, wat het vertrouwen in het Nederlandse reisdocument schaadt en voor onveilige situaties zorgt. “Er is geen plek voor fraude en corruptie binnen de overheid,” benadrukt staatssecretaris Eddie van Marum. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat een paspoort of identiteitskaart veilig en zorgvuldig wordt uitgegeven. Door medewerkers die dit werk doen regelmatig te screenen, verkleinen we de kans op misbruik en vergroten we de veiligheid van onze medewerkers én de samenleving.”

​Alle medewerkers

De VOG‑plicht gaat gelden voor alle medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband, inclusief ingehuurd personeel, die betrokken zijn bij de aanvraag en uitreiking van reisdocumenten. Een VOG is een officiële verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor een specifieke functie. Gemeenten en openbare lichamen krijgen een zorgplicht om elke medewerker bij de start van het dienstverband én vervolgens eens per twee jaar opnieuw te laten screenen, zodat eventuele risico’s ook tijdens het dienstverband aan het licht komen.

De kosten van de VOG‑verplichting worden gecompenseerd via het legesstelsel: het rijksdeel van de leges wordt verlaagd, zodat aanvragers van een reisdocument, gemeenten en openbare lichamen niet meer gaan betalen. De voorgestelde wijziging van het Paspoortbesluit gaat op dinsdag 16 december in consultatie en ligt tot februari open voor reacties van iedereen die wil reageren. Daarna wordt het voorstel verder in procedure gebracht en zal de nieuwe verplichting naar verwachting per 1 januari 2027 ingaan, waarna gemeenten en openbare lichamen één jaar de tijd hebben om volledig aan de VOG‑plicht te voldoen.