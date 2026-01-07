Gemeente.nu

Huwelijk ongeldig verklaard na ChatGPT-speech

Rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat een huwelijk dat in april 2025 in Zwolle is voltrokken, juridisch nooit tot stand is gekomen, omdat de wettelijk vereiste huwelijksverklaring tijdens de ceremonie niet is uitgesproken.

Het Openbaar Ministerie had de rechtbank gevraagd om de huwelijksakte te laten doorhalen, nadat bleek dat de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (een eendagsbabs) een door ChatGPT gegenereerde toespraak had gebruikt.

Volgens artikel 1:67 lid 1 Burgerlijk Wetboek moeten aanstaande echtgenoten tijdens de huwelijksvoltrekking uitdrukkelijk verklaren dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten van het huwelijk zullen nakomen. De rechtbank stelt vast dat deze kernverklaring niet – zelfs niet in wezenlijke zin – is afgelegd. In de speech werd de man onder meer gevraagd of hij “vandaag, morgen en alle dagen die nog komen” naast zijn partner wil blijven staan en de vrouw of zij “vandaag opnieuw” voor hem kiest. De rechtbank vindt dit inhoudelijk te ver verwijderd van de wettelijke formulering: het is een romantische bevestiging van hun relatie, maar geen duidelijke, juridisch gerichte instemming met het aangaan van het huwelijk zoals de wet dat vereist.

Omdat de voorgeschreven verklaring ontbreekt, is volgens de rechtbank geen geldig huwelijk tot stand gekomen en moet de huwelijksakte uit de registers worden doorgehaald. Dat de ambtenaar wel heeft gezegd dat hij hen “man en vrouw” verklaarde, is onvoldoende, omdat de wet verlangt dat juist de partners zélf expliciet verklaren elkaar als echtgenoten te aanvaarden.

Het bruidspaar vroeg de rechtbank om in elk geval de oorspronkelijke datum van 19 april 2025 als huwelijksdatum te mogen behouden, omdat die voor hen grote emotionele betekenis heeft. De rechtbank zegt daar begrip voor te hebben, maar geeft aan daaraan niet voorbij te kunnen gaan: zonder geldige verklaring is er simpelweg geen huwelijk geweest en kan de wet niet “repareren” dat dit formele vereiste ontbreekt.

