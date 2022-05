Doordeweeks trouwen 10 procent duurder dan in 2019

Doordeweeks trouwen in een gemeentehuis is na twee jaren van corona gemiddeld 10,1 procent duurder geworden. Het duurste trouw je van maandag tot en met donderdag met een uitgebreide toespraak van een ambtenaar voor 829 euro, in Utrecht. Het goedkoopste is het Zeeuwse Noord-Beveland voor 155 euro.

Dat meldt trouwsite The Perfect Wedding die de balans opmaakte onder alle 345 Nederlandse gemeenten. De doordeweekse ceremoniekosten zijn sinds 2019 met zo’n 10 procent toegenomen. In tien gemeenten ging de prijs omlaag, met als grootste daler het Zeeuwse Schouwen-Duiveland daar betaal je 32,9 procent minder.

Gemiddeld tarief

Gemiddeld betalen stellen 412,99 euro om in 2022 in het gemeentehuis te trouwen na een toespraak van een babs, een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Wie op een vrijdag het jawoord wil geven, betaalt gemiddeld 429,45 euro, eveneens 10,1 procent meer dan voor corona. Op zaterdag zijn de tarieven met 693,34 euro gemiddeld 5,1 procent hoger dan in 2019. De duurste trouwdag is zondag, waar het tarief met 853,25 nu gemiddeld 6,7 procent hoger ligt dan voor corona.

Verdubbeld

Het Noord-Hollandse Wormerland valt op in de cijfers, omdat die gemeente het trouwtarief verdubbelde ten opzichte van 2021 naar 770 euro. Het meeste geld moeten bruidsparen op zondag in Delft neerleggen. Dan moet de portemonnee getrokken worden voor 2139 euro, bijna veertien keer zo veel als doordeweeks trouwen in de goedkoopste gemeente Noord-Beveland.