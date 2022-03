Registratie Oekraïners in BRP komt op gang

Het registreren van Oekraïense vluchtelingen bij de gemeenten begint op gang te komen. Tot en met dinsdag zijn 5620 mensen ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ondertussen is er ook ‘intensief overleg’ over het leefgeld voor Oekraïners in Nederland en de compensatie voor gemeenten.

Het is de bedoeling dat alle Oekraïners zich laten inschrijven in de BRP. Zo hoopt de overheid zicht te houden op de volledige groep, of ze nu in de noodopvang van een van de gemeenten zitten, bij vrienden of familie verblijven, al voor de Russische inval in Nederland verbleven of hier zelf een woning hebben gevonden.

Die cijfers zijn ook van belang om zaken als zorg en onderwijs goed te organiseren. Ook worden hun gegevens zo automatisch bekend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op maandag alleen al schreven zich ruim duizend mensen in, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Niet volledig

Het is niet de verwachting dat de cijfers uit het BRP snel een volledig beeld zullen geven van het aantal Oekraïners in Nederland. Registratie is verplicht als mensen hier voor langere tijd denken te verblijven, maar de regel dat mensen dat binnen vijf dagen moeten doen wordt momenteel niet gehandhaafd. Mensen werden ook niet automatisch ingeschreven bij de gemeenten als ze daar de noodopvang in gingen.

Cijfers

Een deel van de vluchtelingen zal zich niet meteen kunnen inschrijven omdat niet vastgesteld kon worden dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook zij zijn dus niet terug te vinden in deze cijfers. Voor een deel van deze groep geldt dat ze wel het recht hebben om voorlopig in Nederland te mogen verblijven. Voor hun registratie wordt nog een oplossing gezocht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt vanaf deze week dagelijks cijfers over het aantal geregistreerden te kunnen verstrekken.

Regeling leefgeld

Het kabinet is verder bezig met een regeling om gemeenten financieel te compenseren voor de kosten voor de opvang en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevoerd dat de regeling voor het verstrekken van leefgeld zo eenvoudig en uitvoerbaar mogelijk moet worden. Er is de afgelopen dagen ‘intensief overleg’ geweest volgens de VNG.

Veel vraagstukken

Deze overleggen over het verstrekken van leefgeld leveren veel vraagstukken op ‘in relatie tot de bestaande arbeids- en participatiewetgeving en ook rond praktische zaken’. Het kabinet noemde maandag al nog vier weken nodig te hebben voordat de leefgeldregeling in werking kan treden. ‘De regeling moet onder grote druk en moeilijke omstandigheden worden opgetuigd. Het betreft hier onontgonnen terrein.’ Doel is om samen met gemeenten, die belast worden met de uitvoering, tot een ‘uitvoerbaar stelsel’ te komen.

Niet gekort

Het is de bedoeling dat mensen die vluchtelingen in huis nemen, daar geen gevolgen van ondervinden in hun inkomen. Uitkeringsgerechtigden worden bijvoorbeeld niet gekort als gevolg van de zogeheten kostendelersnorm. Uitgangspunt is ook dat lokale heffingen niet omhooggaan omdat het huishouden tijdelijk meer personen telt.

Tot deze regeling er is mogen gemeenten zelf uitkeringen doen aan vluchtelingen. Dit moeten ze wel zelf administratief goed bijhouden, meldt de VNG. ‘Deze kosten moeten passen binnen de nog op te stellen regeling en ook worden verantwoord.’

Toelages

Sommige gemeenten geven al toelages of verstrekken de eerste levensbehoeften in natura. Zo laat Utrecht weten dat cash leefgeld wordt uitbetaald aan vluchtelingen in hotels zonder volpension. Het overgrote deel van de vluchtelingen zit in een hotel met volpension. In Den Haag doet de gemeente aan maatwerk door VVV-bonnen te geven aan vluchtelingen als er op het moment dat zij aankomen, bijvoorbeeld geen babyvoeding aanwezig is.

Leefgeld

Vrijdag werd bekend dat het leefgeld 75 euro per week gaat bedragen voor het eerste gezinslid, 25 euro voor het tweede en 12,50 voor het derde en vierde. Het maximale bedrag per gezin is 125 euro. Dat geld komt bovenop de reguliere toelage van 60 euro per week waar elke vluchteling recht op heeft. De regeling geldt in principe voor een periode van drie maanden, met een uitloop naar zes maanden.

Het leefgeld is bedoeld om bijvoorbeeld openbaar vervoer te betalen en activiteiten buitenshuis, zoals sporten of het bezoeken van familie en vrienden. Maar het kan ook worden gebruikt om vrijwillig bij te dragen aan de kosten van het gastgezin.