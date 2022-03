Coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen via Informatiepunt

Gisterenavond is een informatiepunt geopend waar gemeenten terechtkunnen met vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurde na het eerste crisisoverleg dat het kabinet over de vluchtelingencrisis heeft gevoerd, meldt staatssecretaris Van der Burg van Asiel. Particuliere opvang gaat ook via gemeenten en veiligheidsregio’s lopen, ondersteund door hulporganisaties.

Vanuit het Centraal Knooppunt Informatie Oekraïne (CKIO), zoals het informatiepunt heet, worden vanaf nu vluchtelingen verdeeld over opvangplekken door het land. Tot nog toe was de coördinatie van steun erg versnipperd. ‘Het was het mooiste geweest als we alles dertien dagen geleden klaar hadden gehad, maar de wereld is veranderd,’ zegt de staatssecretaris daarover.

Volgens Van der Burg worden opvang, maar ook zorg en onderwijs vanaf nu beter geregeld. Dat is mogelijk dankzij het crisisoverleg dat het kabinet ten minste eens per week zal voeren. ‘Maar ook omdat we gezamenlijk met gemeenten en anderen een klus moeten klaren die geklaard moet worden.’ Daarbij worden ook hulporganisaties en particulieren ingeschakeld.

Bellen

Gemeenten kunnen sinds gisterenavond bellen naar het CKIO. Als het goed is moet zo voorkomen worden dat een opvang overvol raakt, terwijl elders wel nog plek is, zoals maandag gebeurde in Harskamp. Toch zegt Van der Burg niet te kunnen garanderen dat het nooit meer mis zal gaan. ‘Omdat het opeens kan zijn dat zich middenin de nacht één of twee bussen melden. Die kun je dan de volgende dag misschien beter helpen.’

Registratie BRP

Ook is besloten dat vluchtelingen zich vanaf ‘begin volgende week’ kunnen registreren in de bevolkingsregistratie, kondigde de staatssecretaris aan. De hoop is dat zo van iedereen wordt vastgelegd ‘wie ze zijn en waar ze zitten’. Formeel hoeft dat niet omdat Oekraïners in de Europese Unie enige tijd vrij mogen reizen.

Door zich te registreren in de Basisregistratie Personen kan betere ondersteuning geleverd worden, zo redeneert het kabinet. Het zou ook het proces om toestemming te krijgen om te werken in Nederland vergemakkelijken. De staatssecretaris roept alle vluchtelingen op zich te registreren bij de gemeente waar ze verblijven. Ook als ze nu in een grote locatie, of juist bij vrienden of familie worden opgevangen.

Particuliere opvang

De organisaties Takecarebnb en NLvoorelkaar gaan helpen bij het coördineren van duizenden gastgezinnen die hun huis openstellen voor de opvang van Oekraïners. De bedoeling is dat vluchtelingen zich bij de gemeente kunnen aanmelden voor particuliere opvang, waarna vrijwilligersorganisatie NLvoorelkaar deze hulpvragen ‘uitzet’ op haar platformen. Takecarebnb zorgt voor doorverwijzing en screening van de gastgezinnen. Vervolgens matcht de veiligheidsregio de gezinnen en de hulpvragers.

Ook is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gastgezin in huis. Het Leger Des Heils en het Rode Kruis zullen direct in contact staan met de vluchtelingen en gastgezinnen. En op het spreekuur van VluchtelingenWerk kunnen Oekraïners en Nederlanders terecht voor juridisch advies over een asielprocedure of praktische vragen over bijvoorbeeld werk zoeken.

Koepel

Gemeenten zijn nog steeds druk bezig met het openen van nieuwe opvanglocaties. Breda gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in onder meer de voormalige gevangenis De Koepel. Dit complex wordt gereed gemaakt voor de komst van zo’n 370 vluchtelingen die vanaf 14 maart hier terechtkunnen, meldt de gemeente. Daarnaast kijkt Breda ook naar andere locaties die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen.

Meldpunt

Inwoners hebben volgens de gemeente veel vragen over hoe ze vluchtelingen kunnen helpen en ‘er ontstaan hartverwarmende initiatieven’. Om al deze hulpacties in kaart te brengen en te coördineren heeft de gemeente een meldpunt ingericht. Hier is te lezen wat inwoners kunnen doen als zij hulp willen bieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren.

Centrale plek

Ook Amsterdam heeft een dergelijke pagina ingericht. Er komen in de hoofdstad nog meer opvangplekken bij, naast de al bestaande locaties. Vluchtelingen kunnen nu ook terecht in het Wow Hostel in Nieuw-West en op twee schepen bij het Java-eiland. De nieuwe opvanglocaties worden nog deze week in gebruik genomen, meldt de gemeente. Om de opvang zo goed mogelijk te coördineren, wordt er vandaag een centrale plek ingericht in de RAI. Hier kunnen vluchtelingen zich melden en worden ze geholpen aan een opvangplek.

Doorstroom

Een sporthal wordt gereedgemaakt voor noodopvang voor het geval er in een keer een groot aantal vluchtelingen aankomt die niet direct in hotels kunnen worden ondergebracht. De gemeente streeft ernaar de bedden in deze noodopvang zo kort mogelijk bezet te houden en voor doorstroom te zorgen naar locaties met betere voorzieningen. Amsterdam is ook begonnen met het opzetten van psychosociale zorg, dagbesteding, onderwijs en uitzicht op werk.

Evenementenlocatie MECC Maastricht heeft vanaf vandaag ruimte om vierhonderd vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De beschikbare hal wordt een doorstroomlocatie, waar vluchtelingen die in Limburg aankomen naartoe worden doorverwezen en een paar dagen verblijven. Daarna gaan zij naar een meer vaste locatie.

Noodopvang

Die doorstroom is zeer wenselijk. VluchtelingenWerk Nederland geeft aan dat de overheid dringend de leefomstandigheden in de noodopvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers moet aanpakken. Volgens de organisatie is ‘de rek eruit’ bij circa 7000 mensen die in de noodopvang verblijven. ‘Dit dreigt ook het voorland van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland te worden.’ Het gaat bijvoorbeeld om opvang in sporthallen, tentenkampen en hotels. Volgens VluchtelingenWerk kunnen gemeenten helpen de druk op de asielopvang te verlichten door zelf vluchtelingen te huisvesten.