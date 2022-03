Minister: meld je bij gemeente met acute geldproblemen

‘Meld je bij de gemeente.’ Die oproep doet minister Van Gennip van Sociale Zaken aan mensen die door de hoge prijzen nu al in de problemen komen. Het kabinet wil nog dit jaar inwoners met een kleine beurs te hulp schieten, maar dat kost meer tijd. Intussen kunnen gemeenten minima volgens de minister wellicht helpen.

Van Gennip werd woensdag geconfronteerd met uiterst sombere koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau. Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne gaat de koopkracht, oftewel hoeveel huishoudens te besteden hebben misschien wel 3 procent achteruit. De bewindsvrouw benadrukt dat het niet vaak voorkomt dat huishoudens tijdens een lopend jaar al de effecten van koopkrachtmaatregelen voelen.

In loop van jaar

Het kabinet wil nog dit jaar maatregelen nemen om de laagste inkomens te helpen, en is volgens Van Gennip al hard aan het werk om te kijken wat er mogelijk is om de gevolgen van met name de forse stijging van de energieprijzen te dempen. ‘Nu we deze cijfers hebben gekregen, kunnen we daar ook snelheid mee maken,’ zegt zij. De extra steun voor de allerarmsten ‘zal niet morgen of overmorgen op de rekening staan’, erkent Van Gennip, maar wel ‘in de loop van het jaar’. Sneller kan volgens haar echt niet.

Gemeente

Maar dat betekent wel dat mensen die nu al de verwarming niet meer aan durven te zetten, niet direct uit de problemen zijn geholpen. Huishoudens die verwachten deze maand al financieel in de problemen te komen, kunnen terecht bij een loket van hun gemeente, benadrukt Van Gennip. Ze wijst op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, waar mensen met een kleine portemonnee in sommige gevallen een beroep op kunnen doen.