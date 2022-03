Veiligheidsberaad en ministerie praten over opvang Oekraïners

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten vanavond in Utrecht met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vrijdag werd bekend dat het kabinet wil dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 2000 opvangplekken regelt voor Oekraïense vluchtelingen, waarvan de helft op korte termijn beschikbaar moet zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de locaties.

De komende tijd wordt een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland zou zich daarom volgens het kabinet moeten voorbereiden op grootschalige opvang. ‘Veel veiligheidsregio’s en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden,’ liet een woordvoerder van het ministerie vrijdag weten. Maandag wordt onder meer besproken of de aantallen voor alle regio’s dezelfde gaan zijn en ook wanneer de plekken er moeten zijn.

2000 plekken

Meerdere veiligheidsregio’s zijn direct bezig met de wens van het kabinet dat elk van de 25 regio’s 2000 opvangplekken regelt. Dordrecht en omgeving (Zuid-Holland Zuid) bereidt zich erop voor zo snel mogelijk 1000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opvang te kunnen bieden, en uiteindelijk 2000 mensen aan onderdak te helpen.

Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om 2000 plekken, waarvan Rotterdam de helft voor zijn rekening neemt. Daar zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd voor de meest acute opvang. In Leeuwarden gaat de veiligheidsregio Friesland inventariseren waar de plekken gecreëerd kunnen worden. Die balans moet woensdag opgemaakt zijn.

Veel onduidelijk

Ook de zestien gemeenten binnen Noord-Holland Noord, ‘steken de handen uit de mouwen’, stelt de veiligheidsregio met hoofdkantoor in Alkmaar, die daarbij zegt dat veel nog onduidelijk is. ‘Een deel van de mensen zal onderdak vinden bij familie en vrienden. Een ander deel zal zich bij de overheid en gemeenten melden voor hulp. Nog veel is onduidelijk. We weten nog niet hoeveel mensen naar ons toe komen. We weten niet hoe lang de oorlog duurt en hoe lang de vluchtelingen blijven.’

Stappen

Kennemerland, met onder meer de gemeenten Haarlem en Beverwijk, is ook ‘doordrongen van de noodzaak’ van opvang en gaat ‘maandag volgende stappen zetten’. Voorzitter Jan van Zanen van de veiligheidsregio Haaglanden gaat in gesprek met acht gemeenten binnen zijn regio ‘om hen te informeren over de taak die ons als gemeenten mogelijk te wachten staat’.

Niet door COA

Waar Oekraïners die naar Nederland vluchten zich moeten melden om voor opvang in aanmerking te komen is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio’s wijzen erop dat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen en vrij in Europa mogen reizen. De opvang wordt dan ook niet geregeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s zelf. In de praktijk betekent dit dat zij mogelijkheden afstemmen met de gemeenten binnen hun grenzen.

Zelf verantwoordelijk

Gemeenten zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de realisatie van locaties. Ook moeten ze zelf mensen voorzien van eerste levensbehoeften en zorg en onderwijs. Het COA biedt daarbij geen ondersteuning. Dat blijkt uit een brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgestuurd naar de leden.

De VNG voert gesprekken met het Rijk over de landelijke coördinatie van opvangplekken en het matchen van vluchtelingen en locaties. De organisatie vraagt gemeenten te inventariseren waar opvang mogelijk is en dat aan de VNG door te geven. Op donderdag 10 maart houdt de VNG voor de leden een informatiesessie.