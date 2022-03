Politie en boa’s leggen samenwerking vast in handhavingsarrangement

Foto: gemeente Rotterdam, Eric Focken

Gemeentelijke handhavers en de politie in Rotterdam gaan meer en beter samenwerken. Daarbij zal informatie-uitwisseling plaatsvinden over personen of situaties. Ook wordt assistentie van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bij agressie en geweld voortaan door de politie opgepakt als ondersteuning van een collega.

De Rotterdamse ‘driehoek’ heeft dit afgesproken in het zogenoemde handhavingsarrangement. Afspraken over de samenwerking tussen boa’s en politie zijn vaak op verschillende manieren vastgelegd. Rotterdam hoopt dat het handhavingsarrangement daarbij kan dienen als voorbeeld voor andere gemeenten in het kader van meer landelijk uniformiteit.

De concrete aanpak samen met de politie moet dit jaar landelijk aanvangen. Gemeenten die nu al interesse hebben kunnen contact opnemen met Rotterdam.

Prio 1

Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsafspraken gaat over de politieassistentie voor boa’s die op straat te maken krijgen met agressie en geweld. Dan is het van essentieel belang dat de politie snel ter plaatse kan zijn. Een boa geeft een noodhulpmelding door, die de politie dan behandelt als ‘assistentie collega’. Dat zou tot directe opvolging moeten leiden, met prio 1 wordt de politieversterking ter plaatse gestuurd.

Informatie delen

De politie deelt straks meer informatie over personen of situaties met boa’s, en vice versa. Zo kunnen ze op straat gericht toezicht houden op plekken waar veel overlast is. Bijvoorbeeld van personen zonder een vaste woon- of verblijfplaats of van lachgasgebruikers. Het gaat hierbij om specifieke informatie over personen die een waarschuwing of boete kregen.

Toegang

Daarnaast krijgen boa’s toegang tot de politiebureaus voor het maken van een proces-verbaal. Ook komen er gezamenlijke overleggen en briefings op het politiebureau. Andersom krijgen politieagenten toegang tot de werklocaties van de boa’s in de verschillende delen van de stad.

Ondermijning

Verder liggen er afspraken om als één overheid op te treden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op die manier kan Rotterdam met zowel strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en op andere manieren effectief te werk gaan.

‘Onze mensen van Stadsbeheer zijn niet meer weg te denken uit de Rotterdamse straten. De aanpak van georganiseerde criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit vragen veel capaciteit van de politie wat ten koste gaat van hun werk op straat. Deze samenwerkingsafspraken zijn meer dan welkom,’ aldus verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans.