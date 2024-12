Van Vollenhoven pleit voor wijkpolitie onder gezag burgemeester

Om de verbinding tussen samenleving en politie te herstellen, zouden burgemeesters en lokale officieren van justitie voor iedere wijk van een gemeente over een vast wijkteam moeten kunnen beschikken. ‘Door vele burgemeesters van de middelgrote en kleinere gemeenten wordt hun gezagsdragersfunctie over de politie als een wassen neus gezien,’ zo laat veiligheidsadviseur Pieter Van Vollenhoven aan Gemeente.nu weten.

Daarom pleiten Pieter van Vollenhoven en Lodewijk Gunther Moor voor een versterking van het gezag en de zichtbaarheid van de politie in de wijk. Hiervoor schreven ze de notitie De verantwoordelijkheid over de Nationale Politie ter discussie. Van Vollenhoven is adviseur voor The Hague Centre for Strategic Studies en voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Gunther Moor is voormalig directeur van deze stichting.

Gezagsdragers

De burgemeesters van de 32 grote gemeenten beschikken over hun eigen basisteams van de politie. Maar de 310 middelgrote en kleinere gemeenten maken gezamenlijk, met 2 tot wel 6 gemeenten, deel uit van één basisteam. ‘Bij deze gemeenten gaat de politie nu zelf veel meer bepalen aan welk politieoptreden en/of aan welke inzet inhoud kan worden gegeven,’ aldus Van Vollenhoven. ‘De burgemeesters kunnen als gezagsdragers nauwelijks verantwoording nemen voor de taak handhaving van de openbare orde en hulpverlening.’

Een vast wijkteam

Het voorstel is om wijkteams te introduceren als onderdeel van het basisteam, onder gezag van de burgemeester en lokale officieren van justitie. En dan 1 wijkteam op 10.000 inwoners, in plaats van 1 wijkagent per 5.000 inwoners. Het team zou uit 7 tot 9 politiemensen bestaan, van coördinator tot (hoofd- en wijk) agent.

‘Met dit systeem weten de beide gezagsdragers precies over hoeveel vast politiepersoneel zij kunnen beschikken of hoeveel zij kunnen inzetten. Ook kan door een vast wijkteam een beroep worden gedaan op inschakeling van én goede samenwerking met boa’s.’

De burgemeester blijft in de gemeenteraad verantwoording afleggen over de politietaak handhaving van de openbare orde en hulpverlening. Maar het idee is ook om de lokale officieren van justitie de gemeenteraad te laten informeren over het reilen en zeilen van de lokale opsporing.

Versterking

Volgens Van Vollenhoven zal de invoering van een nieuw vast wijkteam gepaard gaan met de versterking van de onlosmakelijke verbinding tussen samenleving en politie. Daarom is hij hard op zoek naar medestanders onder burgemeesters. Zoals Ruud van den Belt van de gemeente Steenbergen. ‘Het voorstel om juist in kleinere en middelgrote gemeenten meer wijkagenten in te zetten, sluit naadloos aan op de strategie en de daaruit voortvloeiende structuur waarvoor in Steenbergen is gekozen.’ Van den Belt wil in zijn gemeente wel een pilot houden.