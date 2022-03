Eerste 50.000 noodplekken zo goed als rond

De 25 veiligheidsregio’s hebben de eerste 50.000 noodplekken voor gevluchte Oekraïners zo goed als rond. ‘De regio’s zijn ook al aan het kijken voor grotere aantallen,’ zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters zoeken vooral naar grootschalige faciliteiten zoals leegstaande kantoorpanden, hotels, vakantieparken, riviercruiseschepen en andere locaties die minimaal een half jaar beschikbaar zijn.

Die zoektocht is niet makkelijk, zeggen de burgemeesters. Bruls: ‘We hebben sowieso een tekort aan opvangplekken. Dit komt er bovenop. Maar we moeten.’ De 25 veiligheidsregio’s kregen maandagavond van het kabinet formeel de opdracht om op korte termijn in elke regio 2000 opvangplekken te regelen voor gevluchte Oekraïners.

De burgemeesters spraken ook met het kabinet af dat zij ervoor gaan zorgen dat de stroom Oekraïners en andere vluchtelingen niet met elkaar gaan concurreren op locaties. ‘Want iedereen heeft gelijke rechten als hij of zij het land binnenkomt.’ De burgemeesters willen niet verantwoordelijk zijn voor de hele vluchtelingenstroom die Nederland binnenkomt. ‘Dat is aan het COA,’ aldus Bruls. De lokale bestuurders gaan puur over de locaties.

Verdelen

Het is niet duidelijk wat er nu precies is geregeld om de Oekraïners te verdelen over de verschillende locaties. Ze kunnen zich melden bij het gemeentehuis van de gemeente waar ze aankomen voor opvang en hulp. Volgens het kabinet maken nu bijna 1400 vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van de opvanglocaties die door gemeenten en veiligheidsregio’s zijn ingericht.

Kosten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten meldt dat ‘afgesproken is dat gemeenten gecompenseerd worden voor de gemaakte kosten’. Staatssecretaris Van der Burg zei maandag na afloop van het overleg met de burgemeesters dat ‘de gemeenten er terecht op vertrouwen dat het Rijk de kosten voor zijn rekening neemt’.

Binnen tien dagen moeten de eerste 25.000 plekken geregeld zijn, de andere helft enkele weken later, denkt Van der Burg. ‘Als er andere dingen gebeuren…dit is een klus die we samen moeten klaren’, zei hij op de vraag of er mogelijk nog meer plekken nodig zijn.

Immense puzzel

‘Wij hebben onderling gezegd ons tot het uiterste in te spannen om datgene wat het kabinet van ons vraagt ook te gaan leveren,’ stelt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. Het is volgens haar ‘een immense puzzel’ om alle vluchtelingen te kunnen huisvesten. ‘Maar het moet wel.’ De Jaarbeurs in haar stad vangt vanaf vandaag vluchtelingen op in een evenementenhal. In de nacht van dinsdag op woensdag is begonnen met de opbouw van 250 tot 300 veldbedden, zo laat een woordvoerder weten. ‘In de loop van de dag verwachten we de eerste mensen.’

Hoelang de hal beschikbaar zal zijn voor de noodopvang, is nog onbekend. ‘Vooralsnog is er geen einddatum, maar in ieder geval de komende weken. We zitten wat betreft evenementen nog in de opstartfase na corona, dus voor nu hebben we er ruimte voor.’ Vluchtelingen zullen korte tijd in de hal overnachten, in afwachting van een betere opvangplek. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat de regio Utrecht bereikt, loopt volgens de gemeente hard op.

Saamhorigheid

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is ‘onder de indruk van de betrokkenheid’ van de burgemeesters en de samenleving. Overal in het land bieden particulieren onderdak aan. De burgemeesters noemen deze steun hartverwarmend, maar zij waarschuwen wel dat mensen moeten beseffen dat het niet om een of twee weken gaat. ‘Zorg ervoor dat de saamhorigheid en solidariteit die nu heel stevig zijn, dat wij die ook in de toekomst vasthouden,’ aldus Paul Depla van Breda.

Meer

Het lukt regio’s om in eerste instantie het afgesproken aantal van 2000 vluchtelingen (tijdelijk) te huisvesten. ‘Maar wij moeten er rekening mee houden dat er in ons land meer dan 50.000 mensen moeten worden opgevangen. Dus we gaan door met zoeken,’ aldus Wouter Kolff van Dordrecht.

Onder meer in een sporthal in Wormer worden zijn gisteravond 100 tot 150 bedden geplaatst voor de opvang. Als het nodig is kunnen er in de loop van de week bedden worden bijgezet. In totaal is er plek voor 400 bedden, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

In Rotterdam worden vluchtelingen tijdelijk opgevangen in hotels en er is een sporthal ingericht waar mensen kunnen verblijven in afwachting van het gereedkomen van plaatsen voor opvang van langere duur. De eerste locatie voor langere tijd, een riviercruiseschip, is zaterdag gereed voor opvang.

Vol

De opvang in Harskamp zit al vol. Op de legerplaats is ruimte voor 950 mensen. De gemeente Ede heeft extra noodopvang in de regio geregeld, zegt een woordvoerster. ‘Dit zijn echt plekken om te slapen, het is niet zo dat zij hier maanden kunnen blijven. Er is nog steeds een grote zoektocht gaande om op korte termijn opvangplekken te vinden.’ Ze verwacht dat er snel meer duidelijkheid komt over de verdeling van Oekraïense vluchtelingen. ‘We gaan ervan uit dat er vanaf morgen betere sturing en doorverwijzing is naar andere locaties.’

Burgemeester René Verhulst verwacht dat er landelijk tienduizenden vluchtelingen meer zullen komen dan de verwachte 50.000, zei hij bij talkshow M. ‘We zullen komende weken alle zeilen bij moeten zetten.’ In Veiligheidsregio Gelderland-Midden is er volgens Verhulst zeker een ‘sense of urgency’, na overleg met gemeenten waren er dinsdagmiddag honderd opvangplekken bij.