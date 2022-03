Goed voorbeeld – Den Haag zet in op uitleen van sporthulpmiddelen

foto: gemeente Den Haag/Joris den Blaauwen

Inwoners met een fysieke beperking die willen sporten of bewegen kunnen in de Haagse Mobilitheek voorlichting krijgen, zich oriënteren en sporthulpmiddelen lenen en uitproberen. ‘We zagen hiervoor een groeiende behoefte ontstaan.’

Den Haag voegt zicht hiermee bij een groeiend aantal gemeenten, dat lokale initiatieven opzet om inwoners met een fysieke beperking aan het sporten te krijgen, zoals buurtsportcoaches of een sportuitleen.

Sporthulpmiddelen lenen

Niet alleen inwoners met een beperking uit Den Haag, maar ook die uit de omliggende gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland en het Westland, kunnen sinds kort terecht bij de Mobilitheek. Na een adviesgesprek over een passende beweegactiviteit kan hij of zij er hulpmiddelen testen en laten aanpassen. Denk aan sportrolstoelen, handbikes, driewielers, sportrollators of loopfietsen. Het sporthulpmiddel mag de gebruiker daarna een tijdje lenen om uit te proberen, in de eigen omgeving of bij een sportvereniging.

Het initiatief kwam voort uit de prijsvraag ‘Onbeperkt 070’, een verkiezing voor het beste idee dat Den Haag toegankelijker maakt voor mensen met een beperking. De Mobilitheek is een aanvulling op het reeds bestaande Haagse Beweegloket, waar mensen gratis advies kunnen krijgen over sport- en beweegmogelijkheden. Dit loket geeft persoonlijk sport- en beweeg advies en helpt mensen met allerhande beperkingen, zoals auditieve, visuele, motorische, verstandelijke, psychosociale of chronische beperkingen.

Groeiende behoefte

De noodzaak voor het concept is zo klaar als een klontje, aldus wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. ‘Het belang van inclusiviteit en van meer sporten en bewegen krijgt de laatste jaren veel aandacht. We zagen in Den Haag daarbij ook de behoefte groeien om sporthulpmiddelen eerst uit te proberen alvorens ze aan te schaffen.’

Het uitgangspunt voor de uitleen is dat iedereen in Den Haag mee moet kunnen doen. En hoewel dit logisch klinkt, is het nog lang niet vanzelfsprekend. ’Als iemand wil gaan sporten bij een vereniging, kan hij of zij vaak eerst een paar proeflessen volgen en daarbij eventueel sportmateriaal van de betreffende sportvereniging lenen. Pas als je dan zeker weet dat de sport en vereniging bij jou past, word je lid en schaf je materialen aan. Maar bij mensen met een fysieke beperking kan dit doorgaans niet, zo bleek in de praktijk. Zij moeten bijvoorbeeld vaak eerst een sporthulpmiddel aanschaffen, voordat ze aan een proefles kunnen deelnemen.’

In beweging blijven

Dat kan leiden tot een ongewilde aanschaf van sporthulpmiddelen of het besluit om in dit geval niet te gaan sporten. Kavita Parbhudayal: ’Een ongewenste situatie, want ook mensen met een beperking moeten de mogelijkheid krijgen de sport die zij in gedachten hebben eerst uit te proberen. Hetzelfde geldt voor mensen die door een fysieke beperking of chronische aandoening niet meer goed zelfstandig buiten kunnen lopen of fietsen. We willen hen de mogelijkheid geven om het gebruik van een loopfiets of driewielfiets te ervaren. Het geeft deze mensen bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat ze letterlijk in beweging blijven.’

Het project heeft ook een positieve bijvangst. Wie een lichamelijke beperking heeft, loopt het risico om inactief te zijn, terwijl regelmatig bewegen juist een positieve invloed op de gezondheid heeft, de conditie verbetert en ook kan helpen bij sociale contacten. Via de Mobilitheek kunnen inwoners met een beperking niet alleen sporten en bewegen, maar ook met anderen in contact komen. Zelfstandig, maar met professioneel advies en waar nodig met begeleiding.

Succesvolle samenwerkingen

De uitleen is een samenwerking van gemeente Den Haag en revalidatiecentrum Basalt, het lectoraat Technologie voor Sport en Bewegen van de Haagse Hogeschool, Stichting Voorall (een Haagse belangenbehartiger voor mensen met een beperking), en Kenniscentrum Sport & Bewegen. De uitleen bevindt zich op de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark. ‘Deze samenwerking geeft ons de mogelijk om dit op te zetten, maar ook om te kijken naar wat de effecten zijn bij de gebruikers. Zijn ze tevreden? Helpt het ze in hun keuze voor een beweeg- of sportactiviteit? Draagt de Mobilitheek bij aan meer sporten en bewegen?’

Wethouder Parbhudayal besluit: ‘De doelgroep bereiken we via de verschillende organisaties en samenwerkende partners, onder andere met nieuwsbrieven en via sociale media. We werken bijvoorbeeld nauw samen met Stichting Voorall, Basalt, en met het Beweegloket. Juist de samenwerking met alle relevante partners is essentieel voor het slagen van zo’n project, alleen kun je dit als gemeente niet.’

Op de foto: Wethouder Kavita Parbhudayal probeert samen met Mobilitheek-gebruiker Charles Crown de speciale sportfiets uit in het Haagse Zuiderpark.