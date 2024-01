Goed voorbeeld – Boules in je Buurt

In de gemeente Meierijstad konden inwoners afgelopen tijd meedoen aan Boules in je Buurt. Een laagdrempelige activiteit, waarbij wijkgenoten jeu-de-bouls met elkaar kunnen spelen. Dat kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Coördinator Marlies Liebregts: ‘Sport is voor ons hét middel om meer ontmoetingen te stimuleren.’

In aanloop naar het EK Petanque in juli 2022 in ‘s-Hertogenbosch, organiseerden zes Brabantse steden het programma Brabantse Boules. In 2023 kreeg het initiatief zijn huidige naam, Boules in je Buurt. In 2024 gaan Roosendaal, Breda en Meierijstad er mee door en zorgen zij met Boules in je Buurt voor het verzachten van eenzaamheid in de eigen gemeente.

Inwoners samen brengen

Het project brengt inwoners samen op verschillende wijklocaties. Zij komen met elkaar in contact, leren het spel en elkaar kennen. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, achtergrond en fysieke fitheid. Deelname vereist ook geen specifieke vaardigheden. Er ontstaan nieuwe vriendschappen, het vermindert eenzaamheid en brengt mensen in beweging. Begeleiding wordt gedaan door vrijwilligers en sportcoaches van de gemeente.

In Meierijstad zijn de resultaten op kleine schaal positief. Zo’n 64 procent van de deelnemers leerde nieuwe mensen kennen, waar ze intussen goed mee kunnen opschieten. En 55 procent maakte door Boules in je Buurt nieuwe vrienden. Uiteindelijk deden er drie keer zoveel deelnemers (68) mee als er zich vooraf hadden ingeschreven (20). Gemeente.nu vroeg Marlies Liebregts, coördinator Boules in je Buurt van de gemeente Meierijstad naar de ervaringen.

Sport inzetten tegen eenzaamheid

‘Een van de speerpunten uit onze sportnota is dat we sport inzetten als middel voor het sociaal domein. In dit geval gebruiken we het in de strijd tegen eenzaamheid, om op die manier meer ontmoetingen te stimuleren. Als je kijkt naar de landelijke cijfers van eenzaamheid doen we het eigenlijk best goed, maar dergelijke projecten kunnen ook een preventieve werking hebben. Daarnaast is er ook veel verborgen eenzaamheid. Bij het stimuleren van ontmoetingen, ontstaan vaak ook andere activiteiten. Vanuit die gedachte willen we zorgen dat er in de wijken meer reuring is.’

Coördinerende rol

‘Het is iets dat je als bewoners samen doet, wij ondersteunen en coördineren vooral. We gebruikten hiervoor een toolkit van More2win, de organisatie achter het initiatief,’ vertelt Liebregts. We hebben contacten met alle stakeholders, zoals interne medewerkers, wijk- en seniorenraden, welzijnsorganisaties, sportcoaches, boulesverenigingen en vrijwilligers. De kracht van dit project is echt dat het breed gedragen kan worden.’

Effecten lastig te meten

‘Het is lastig om te berekenen wat zo’n sociaal project kost en oplevert’, aldus Liebregts. ‘Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat we doorgaan en de opgedane kennis ook gebruiken voor andere projecten. Als je bereikt dat mensen weer meer de deur uitgaan, samen gaan wandelen, zich beter voelen, dan heb je misschien aan de andere kant al weer kosten bespaard.’

Mooie bijvangst

Het project staat daarbij ook niet op zichzelf. Er schuilen tientallen verhalen achter, vertelt Liebregts. Op een aantal plekken is bijvoorbeeld door enthousiaste bewoners zelf langer doorgespeeld. ‘Er was ook een avond waarbij jongerenwerkers met de jongeren samen jeu-de-boulden met de buurtbewoners, in een wijk waar best wel eens overlast van de jeugd is. Oud en jong raakten die avond in gesprek, vonden het superleuk om met elkaar van gedachten te wisselen, te weten wat er speelt in de buurt. Dat vind ik echt kleine successen. Op een andere plek was er een man die net in de wijk woonde. Hij sloot zich aan om nieuwe mensen en zijn buurt te leren kennen. Of die man die spontaan Surinaamse hapjes uitdeelde bij de afsluitdag. Dat is toch waar je dit soort projecten voor organiseert.’

Lessen

Om zo’n project tot een succes te maken heb je volgens Liebregts ‘echt lokale betrokkenheid nodig’. ‘Het sociale netwerk rondom je inwoners is heel belangrijk om te betrekken en in te zetten. Voor het faciliteren van het project, maar ook voor draagvlak en succes. Bij ons werken de domeinen sport en sociaal domein al heel goed samen. We hebben de coalitie Eenzaamheid, Omzien naar elkaar. Daar zitten alle stakeholders en vertegenwoordigers in. Dan heb je al een sterk netwerk als goede uitgangspositie. Als de samenwerking er niet is, wordt het wel lastig.’

Verder moet je een aantal kleine boulesbanen tot je beschikking hebben in de gemeente. ‘De volgende editie houden we waarschijnlijk in juni in plaats van in september. Als je het voor de zomer doet, dan kunnen mensen langer door spelen, omdat het minder snel donker en vaak aangenamer is buiten. Verder is het slim om op bepaalde banen een vast gezicht te zetten, een vrijwilliger of jongerenwerker die mensen begeleidt. Dat geeft vertrouwen.’

Een laatste les: ‘hanteer geen al te strakke regie. In iedere wijk moeten ze er hun eigen schwung aan kunnen geven, dan past het bij de wijk waarin ze spelen. Op een bepaalde plek in Meierijstad speelden ze bijvoorbeeld met net iets andere regels of lotingen voor teams. Geef ze de kans het zelf in te vullen. Dat heb je nodig voor succes.’