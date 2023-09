Minima krijgen meer mogelijkheden om te sporten

Veel beleidsmedewerkers sport signaleren in hun gemeente groeiende aandacht voor financiële ondersteuning van minima om te kunnen sporten. Het ontbreekt de regelingen nog wel regelmatig aan een duidelijke invulling en aan bekendheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lokale beleidsmedewerkers.

Minimaregelingen voor sportdeelname voorzien in (een deel van) de kosten van sport voor mensen die een inkomen rond het sociaal minimum hebben. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling, uitvoering en financiering van deze regelingen. Uit verschillende studies vanuit gebruikersperspectief komt naar voren dat de bekendheid, de vindbaarheid en het gebruik van deze minimaregelingen beter kan. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten in het aanbod, zo staat in het rapport ‘Minimaregelingen voor sportdeelname’ van het Mulier Instituut.

Inzicht in lokaal beleid

Het rapport is bedoeld om inzicht te geven in ervaringen van lokale beleidsmedewerkers, die financiële regelingen voor sportdeelname van mensen met een inkomen rond het sociaal minimum organiseren en aanbieden. Uit het rapport blijkt dat de lokale aandacht voor minimaregelingen voor sportdeelname het afgelopen jaar is toegenomen, vooral voor ondersteuning van volwassenen. Wel zijn lokale beleidsmedewerkers sport deels nog op zoek naar een betere invulling van de regelingen. Bijvoorbeeld om meer inwoners te bereiken en het aanbod beter te laten aansluiten op hun wensen.

Samenwerking

Uit het onderzoek blijkt ook dat beleidsmedewerkers sport bij het aanbieden van de regelingen vaak samenwerken met collega’s die werken op armoedebeleid of in het sociaal domein. Vooral omdat financiering vaak – grotendeels – uit een ander beleidsdomein dan sport afkomstig is.

Beperkte kennis en expertise over armoede

Voor kennis en expertise over armoede in de gemeente zijn beleidsmedewerkers sport vaak afhankelijk van collega’s van andere beleidsdomeinen of betrokken maatschappelijke partners. Meer kennis over dit onderwerp helpt hen om beter inzicht te krijgen in het bereik, de werkzaamheid en de mogelijkheden voor financiering van de regelingen.

Structurele middelen lastig

De financiering van structurele middelen, specifiek voor sportdeelname van volwassenen, lijkt een drempel voor gemeenten. Niet alleen om met extra aanbod te starten, maar ook om dit een structurele plek op de gemeentelijke begroting te geven. Beleidsmedewerkers sport zien meerwaarde in een regeling specifiek voor sport (en cultuur), maar zijn in hun gemeente afhankelijk van andere beleidsdomeinen om dit te realiseren.

Beperkt aandacht voor betrekken inwoners

Gemeenten betrekken inwoners met geldzorgen nog maar weinig bij de beleidsvorming. ‘Dit lijkt niet vaak hoog op het prioriteitenlijstje te staan. Hoewel veel gemeenten aangeven iets te doen, is het structureel betrekken van inwoners met geldzorgen meestal niet geborgd,’ aldus het instituut.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. Voor het onderzoek vulden beleidsmedewerkers sport van gemeenten in het voorjaar van 2022 en 2023 een vragenlijst in. Zij vertegenwoordigen ongeveer 30 procent van de gemeenten. Ook werden er uit 9 gemeenten beleidsmedewerkers sport en of armoede geïnterviewd.