Proef met vergoeding tandarts voor minima

De gemeente Groningen gaat de tandartskosten van inwoners met lage inkomens vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Als de proef succesvol is, wil de gemeente ook de kosten voor fysio- en oefentherapie gaan betalen. Ook andere gemeenten zetten mondzorg voor minima op de agenda.

Wie in de gemeente Groningen woont en een inkomen heeft tot 120 procent van het sociaal minimum kan binnenkort de kosten van het bezoek aan tandarts of mondhygiënist declareren bij de gemeente. Denk aan de rekening voor controles en het vullen van gaatjes. De proef start op 1 april.

Zorgmijden

Groningen onderzoekt deze mogelijkheid, omdat mensen met een laag inkomen de tandarts soms mijden vanwege de hoge kosten. ‘Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de Nederlanders met een laag inkomen afziet van een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist om financiële redenen. Het is de zorgvorm die het eerste afvalt als mensen om financiële redenen keuzes moeten maken,’ zo staat in de brief aan de gemeenteraad.

Bijzondere bijstand

De gemeente vergoedt de behandelingen vanuit de bijzondere bijstand. ‘We gaan werken met een limitatieve lijst van kosten waarvan de noodzaak en de medische effectiviteit redelijkerwijs vaststaan. Mensen gaan niet voor hun plezier naar de tandarts of de fysiotherapeut, ze nemen geen steunzolen of een gehoorapparaat als ze dat niet nodig hebben. Voor dergelijke kosten richten we een laagdrempelige vergoeding in.’ De gemeente vraagt alleen om de factuur als bewijsstuk en checkt de rest zoveel mogelijk op basis van gegevens uit systemen.

Als de proef succesvol blijkt te zijn, wil de gemeente ook de kosten voor fysio- en oefentherapie gaan vergoeden. ‘De kostensoorten die we toevoegen betreffen steeds behandelingen en hulpmiddelen waarvan de medische effectiviteit vaststaat.’

Maatwerkroute

Groningen onderzoekt nog of er voor kronen, bruggen, implantaten en beugels, die nu niet op de lijst staan, een maatwerkroute kan worden ontwikkelen. ‘Indien een behandeling uit de limitatieve lijst niet voldoet en het uitblijven van een dergelijke behandeling grote gevolgen voor een inwoner heeft, kunnen we alsnog ondersteunen.’

Mondzorg voor minima

Ook andere gemeenten zetten het onderwerp mondzorg voor minima op de agenda. In de gemeente Amsterdam was er eerder al een eenmalige subsidie van 500.000 euro beschikbaar voor noodhulp bij tandartskosten die inwoners maken. Hiermee konden naar verwachting 800 mensen geholpen worden. In de gemeente Breda is een Straattandarts actief voor wie weinig geld heeft.