Amsterdam besteedt half miljoen aan noodhulp tandartskosten

De klachtenafhandeling binnen de gemeente Amsterdam is niet op orde. Inwoners worden of voelen zich niet gehoord. Dat stelt de Ombudsman Metropool Amsterdam, Munish Ramlal, als hij terugkijkt op zijn eerste 100 dagen in functie. De kwaliteit van de eerstelijns klachtafhandeling binnen de hoofdstad is niet acceptabel. Dat concludeert Munish Ramlal naar aanleiding van signalen... lees verder