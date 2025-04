Wijzigingen huurwetgeving kritisch ontvangen

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voelt er nog niets voor om een leegstandheffing voor woningen in te voeren. Een gemiste kans, vindt de VNG. ‘Er is niet serieus genoeg gekeken naar het succesvolle Vlaamse model.’ Keijzer stuurde eind vorig jaar een Kamerbrief over onder meer de leegstandheffing. Zijn ambtsvoorganger, Hugo de Jonge, had... lees verder