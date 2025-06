Voorkeursrecht voor gemeenten bij aankoop vastgoed in kwetsbare wijken

Gemeenten moeten voortaan het eerste recht krijgen om vastgoed aan te kopen in buurten waar leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Dit voorkeursrecht zou voorkomen dat panden in de handen vallen van malafide verhuurders of investeerders.

Dat zegt minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van een herziening van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

Het uitgangspunt moet wel zijn dat gemeenten het voorkeursrecht alleen inzetten als andere maatregelen niet toereikend zijn.

Voorkeursrecht

In de praktijk betekent het voorkeursrecht dat een gemeente het eerste recht van koop krijgt wanneer een eigenaar overgaat tot (vrijwillige) verkoop van vastgoed in een kwetsbaar gebied. De minister geeft aan dat bij de uitwerking van het voorstel wordt gekeken naar de situaties waarin gemeenten zich op dit recht mogen gaan beroepen. In feite betekent het een inbreuk op het eigendomsrecht, die proportioneel en in het algemeen belang moet zijn.

Selectieve woningtoewijzing

Ook de regels voor selectieve woningtoewijzing in buurten met leefbaarheidsproblemen worden aangepast. Zo wil Keijzer dat bewoners met een bijstandsuitkering voortaan binnen dezelfde buurt mogen verhuizen. Daarnaast krijgen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op gemengde wijken. Woningzoekenden zonder werk of inkomen die zes jaar of langer in de regio wonen, kunnen in de toekomst wél worden geweigerd voor een huisvestingsvergunning. Uitzonderingen blijven gelden voor groepen als gepensioneerden en studenten.

Strengere screening

De screening van toekomstige huurders wordt uitgebreid. Naast politiegegevens kan men straks ook andere bronnen meenemen, zoals sancties van gemeenten bij woonoverlast, illegale verhuur, prostitutie of hennepteelt. Ook een door de rechter ontbonden huurovereenkomst wegens overlastgevend of crimineel gedrag mag worden meegewogen. Daarnaast mogen gemeenten woningzoekenden uit een aangewezen buurt weren als zij hulpverleners of andere professionals hebben bedreigd of geïntimideerd.

Nieuwe naam

De minister stelt voor om de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ te hernoemen naar ‘Wet versterking leefbaarheid en veiligheid’, omdat de huidige naam niet langer de lading dekt. Leefbaarheidsproblemen bestaan namelijk niet alleen in grote steden. Ook in andere gemeenten en regio’s komen ze voor.