Huishoudens minder tevreden met hun woning

Vorig jaar hadden meer huishoudens last van vocht en schimmel in huis en toonden zich daardoor minder tevreden over de eigen woning. Huurders blijken daarbij vaker ontevreden dan mensen met een koopwoning. De grootste ontevredenheid heerst in de G4. Anderzijds telt Nederland meer ‘miljoenenhuizen’ dan ooit.

De woningmarkt is vastgelopen omdat er al jaren te weinig nieuwe woningen worden gebouwd en onder meer de transformatie van kantoren naar woningen achterblijft. Binnen het bestaande woningaanbod is het echter ook geen rozengeur en maneschijn.

Vocht en schimmel

In 2024 was 82,5 procent van de Nederlandse huishoudens tevreden met de woning. Dat is minder dan bij de laatste meting uit 2021, toen 86 procent nog content was. Zo bleken meer huishoudens, 20 procent, in 2024 last te hebben van vocht en schimmel in de woning. Dat is een van de meest recente uitkomsten van het Woononderzoek Nederland (WoON), uitgevoerd door het CBS.

WoON is een driejaarlijks vragenlijstonderzoek over onder andere de tevredenheid met de woning. Huishoudens met een koopwoning waren in 2024 vaker tevreden over hun woning dan degenen met een huurwoning (93 tegen 68 procent). Bij huurders maakte het qua tevredenheid weinig verschil of zij hun woning huurden van een particuliere of sociale verhuurder.

Gebreken huurwoningen

In 2024 gaf 20 procent van de huishoudens aan last te hebben van vocht en schimmel in de woning, vergeleken met 15 procent in 2021. Zowel huishoudens met een koopwoning (14 procent) als met een huurwoning (30 procent) hadden hier in 2024 vaker mee te maken. De badkamer is de ruimte waar schimmeloverlast het vaakst voorkomt (59 procent). Andere ruimtes die vaak genoemd worden, zijn de slaapkamer (35 procent) en de woonkamer (23 procent).

Naast vocht en schimmel, speelden ook andere gebreken aan de woning mee in de gedaalde tevredenheid, bij huurders sterker dan bij huiseigenaren. Zo zou naar eigen zeggen hun huurwoning in veel gevallen slechter onderhouden zijn dan voorheen. Ook lukte het huurders vaker niet om de woning aangenaam warm, of bij warm weer aangenaam koel, te krijgen. Dat laatste komt voor bij 46 procent van alle huurders.

Problemen het grootst in G4

Vocht- of schimmelproblemen in de woning komen het meest voor in zeer sterk verstedelijkte buurten, aldus het onderzoek. Hier heeft 29 procent van de huishoudens met dergelijke problematiek te maken. In de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is dat aandeel nog iets hoger, namelijk 31 procent.

Hoeveel huishoudens last hebben van vocht of schimmel verschilt verder sterk per regio. In Groot-Amsterdam en in Delfzijl en omgeving, meldden huishoudens het vaakst vocht- of schimmeloverlast in hun woning. Bijna 3 op de 10 huishoudens in deze gebieden ervaren dit. Dit is meer dan twee keer zoveel als in Noord-Overijssel, Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Limburg en de Achterhoek.

Meer miljoenenwoningen

Bovenstaande problemen komen vermoedelijk minder voor in de zogenaamde miljoenenwoningen in Nederland. Huizen binnen die categorie zijn de afgelopen 5 jaar fors in aantal gestegen, van 65.000 naar 223.000. Dit blijkt uit het jaarverslag 2024 van onderzoeksbureau Calcasa.

Het afgelopen jaar steeg het aantal miljoenenwoningen met 13,5 procent. Nog nooit waren zoveel woningen een miljoen euro of meer waard. Op het dieptepunt van de kredietcrisis in 2013 ging het nog om minder dan 15.000 woningen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de waardevermeerdering van bestaande woningen en in veel mindere mate door nieuwbouw van dure woningen.

Met de stijging in het aantal miljoenenwoningen is nu 5 procent van de koopwoningvoorraad een miljoenenwoning. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is met 1,35 miljoen euro bovendien historisch hoog.

Dure appartementen

In 95 procent van de Nederlandse gemeenten, waaronder Rotterdam, zijn vrijstaande woningen nog altijd het meest voorkomende type onder de miljoenenwoningen. In een aantal grotere steden ligt dat anders. In Amsterdam – goed voor ruim 10 procent van het totale aantal miljoenenwoningen in Nederland – bestaat slechts 6 procent van de miljoenenwoningen uit vrijstaande woningen. Hier voeren appartementen de boventoon met een aandeel van 70 procent.

In de gemeenten Den Haag, Utrecht, Amstelveen, Haarlem, Leiden, Delft en Rijswijk zorgen tussenwoningen voor het grootste aandeel miljoenenwoningen.

De G4 kent het hoogste aantal miljoenenwoningen. Bloemendaal en Laren zijn de enige gemeenten waar meer dan de helft van de woningvoorraad een miljoenenwoning is. In Blaricum, Wassenaar en Heemstede is ongeveer 40 procent een miljoenenwoning. De duurste miljoenenwoningen van Nederland staan in de regio Gooi en Vechtstreek en in de regio Haarlem. De Konijnenlaan in Wassenaar is met een gemiddelde waarde van bijna 3,3 miljoen euro nog altijd de duurste straat van Nederland.