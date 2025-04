‘Focus op bereikbaarheid in plaats van automobiliteit’

Het kabinet focust zich te veel op de auto en te weinig op bereikbaarheid, zeggen gemeenten. ‘Automobiliteit speelt in grote delen van het land een belangrijke rol in de bereikbaarheid, maar gemeenten zien steeds vaker ook de nadelen van de groei in autogebruik.’

Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van een Kamerdebat donderdag over het autobeleid. ‘Auto’s zijn onmisbaar voor de bereikbaarheid in de

landelijke gebieden in Groningen en Zeeland, terwijl ze in de steden veel beslag leggen op ruimte

die ook benut kan worden voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en vergroening,’ benadrukt de gemeentekoepel.

Grote moeite

De VNG hekelt de keuzes die minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat maakt in diens Actieagenda auto: ‘Om de groei in automobiliteit het hoofd te bieden is er meer fysieke ruimte, meer geld en meer stikstofruimte nodig. Bekend is dat die er allemaal niet zijn, we hebben al grote moeite de

bestaande infrastructuur op orde te houden. Het eventueel vrijmaken van extra geld gaat ten koste

van andere broodnodige investeringen, bijvoorbeeld in het OV.’

Het belangrijkste, zo houdt de VNG voor aan de woordvoerders mobiliteit in de Tweede Kamer, is dat voorzieningen door alle inwoners bereikt kunnen worden. ‘Hoe ze dat doen zou op de tweede plaats moeten komen. De minister lijkt het belang van de auto echter voorop te zetten, door zich in te zetten om de belangrijke rol van de auto in de toekomst te behouden. Het is onduidelijk wat de minister het belangrijkste vindt: de auto óf bereikbaarheid.’

Verkeersveiligheid

Ook de verkeersveiligheid vraagt erom dat het kabinet kritischer kijkt naar de nadelen van autoverkeer, aldus de VNG. ‘In de jaarlijkse rapportages over de verkeersveiligheid in Nederland zien we steevast dat het merendeel van de dodelijke slachtoffers te maken heeft met autoverkeer. Vooral fietsers zijn daarbij kwetsbaar: de meeste verkeersslachtoffers op de fiets worden veroorzaakt door een ongeval met een auto.’

Fietsers zijn al de grootste groep verkeersslachtoffers, benadrukken de gemeenten. ‘Wij vinden het ronduit verbazingwekkend dat deze cijfers genegeerd worden in de Actieagenda Auto. Als we op deze manier om blijven gaan met verkeersveiligheid gaan we het doel van een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, nooit halen.’