‘Pakkans verkeersovertredingen moet omhoog’

Gemeenten dringen samen met provincies aan op investeringen in verkeersveiligheid. ‘De subjectieve pakkans, het gevoel dat je kan worden gestraft voor verkeersovertredingen, moet substantieel omhoog.’

Gemeenten en provincies zien verschillende problemen op het gebied van verkeershandhaving. ‘Een van de grootste uitdagingen is dat verkeersdeelnemers een lage pakkans ervaren. Een verhoogde pakkans ontmoedigt onveilig gedrag. Verkeerscontroles intensiveren, zichtbare aanwezigheid van de politie en meer staandehoudingen bij verkeersovertredingen dragen hieraan bij,’ schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bevoegdheden boa’s

Gemeenten vinden het daarbij noodzakelijk dat boa’s meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeershandhaving. ‘Hierdoor kunnen zij effectiever optreden tegen verkeersovertredingen, wat bijdraagt aan een verhoogde pakkans en betere handhaving van de verkeersregels. De eerder verruimde bevoegdheden zijn goede bouwstenen, maar boa’s kunnen breder ingezet worden op het gebied van verkeershandhaving (inclusief op gemotoriseerd verkeer).’

Boa’s zouden zowel preventief als repressief moeten kunnen optreden in het verkeer. ‘Op deze manier kunnen boa’s ook een specialisatie ontwikkelen op verkeersveiligheid. Naast de al bestaande specialisaties jeugdboa, wijkboa, ondermijningsboa, nautisch boa kan een specialisatie verkeersboa ontstaan.’

Structureel budget

Naast handhaving en gedragsverandering van verkeersdeelnemers, zijn investeringen in infrastructuur nodig voor de verkeersveiligheid, zo stellen de decentrale overheden. Het budget vanaf 2026 zou vooralsnog onduidelijk zijn, terwijl zo’n 100 miljoen euro per jaar benodigd is. ‘Maak structureel budget vrij voor verkeersveiligheid als landelijke topprioriteit.’