Fietsroutes vaak onveilig

Op veel plekken in Nederland zijn fietsroutes onveilig. Fietsers rijden naast auto’s op wegen waar 50 kilometer of meer mag worden gereden, zonder apart fietspad. Ze moeten soms oversteken op wegen waar automobilisten 80 kilometer per uur mogen rijden. En veel aparte fietspaden zijn te smal, wat de kans op ongelukken vergroot.

In opdracht van Bouwend Nederland en de Fietsersbond deed Sweco onderzoek naar de veiligheid van fietsroutes in Nederland. Naast een landelijk rapport, hebben de onderzoekers provinciale rapportages gemaakt. Ze richtten zich in het bijzonder op drukke fietsroutes, met meer dan 150 fietsers per dag.

Infrastructuur en ongevallen

In het onderzoek is gekeken naar aantallen fietsers en fietsroutes. Daarnaast is de infrastructuur in kaart gebracht: de breedte van fietspaden, plekken waar auto’s mogen parkeren langs het fietspad en gemengde wegen zonder aparte fietspaden. Oversteekplaatsen op wegen waar automobilisten 80 km per uur mogen rijden zijn ook onderzocht.

Gegevens over ongevallen met fietsers zijn gekoppeld aan de gegevens over infrastructuur. Het gaat hierbij om ongevallen die bij de politie geregistreerd zijn; veel ongevallen zullen hierdoor niet zijn meegenomen.

Meeste risico op gemengde 50 kilometerwegen

Wegen met gemengd verkeer en een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur leveren het grootste ongevalsrisico op. Op een apart fietspad is het risico op een ongeval het laagst. Wegen met gemengd verkeer kunnen veiliger worden voor fietsers als er een fysiek gescheiden fietspad of parallelweg naast ligt. Als die mogelijkheid er niet is, kan de weg veiliger worden door een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te stellen.

Te smalle fietspaden

Aparte fietspaden zijn relatief het veiligst, maar omdat hier vaak intensief gebruik van wordt gemaakt, komen er toch ook veel ongelukken voor. En daarbij geldt: hoe smaller het fietspad, hoe meer ongelukken. Een fietspad kan veiliger worden gemaakt door het te verbreden. Ook het verwijderen van autoparkeervakken naast het fietspad vergroot de veiligheid.

Kosten en baten

In het onderzoek zijn de kosten en baten van de verschillende maatregelen in kaart gebracht. Het terugbrengen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur lijkt een heel effectieve maatregel. Er kunnen veel ongelukken mee voorkomen worden. Daardoor nemen ook de kosten die met ongelukken gemoeid zijn af. Ook andere maatregelen, zoals het aanleggen van aparte fietspaden en het verbreden van fietspaden, zijn effectief. In totaal zou er ongeveer 2,3 miljard euro nodig zijn voor maatregelen op de onderzochte plekken. De onderzoekers schatten dat daarmee meer dan 10.000 gewonden en 220 verkeersdoden kunnen worden voorkomen in de komende 30 jaar.

Steeds vaker maximumsnelheid van 30 kilometer per uur

In veel gemeenten worden er overigens al initiatieven genomen om de maximumsnelheid te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam. Vanaf juni verlaagt de gemeente de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in 115 straten. ‘Met deze maatregel moet het verkeer veiliger worden en het aantal ongelukken verminderen’. Rotterdam zal de aanpassingen aan de straten in fases doen. De bedoeling is dat een groot aantal straten aan het eind van 2025 is aangepast.

Ook in Den Haag en Amsterdam gaat de maximumsnelheid op steeds meer plekken naar 30 kilometer per uur. Amsterdam heeft een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor het hele stedelijke gebied ingesteld. Naast een grotere verkeersveiligheid, leidt dit ook tot minder geluid en een leefbaardere stad.