Ouders groot voorstander van maatregel helmplicht voor jongeren op e-bikes

Het voorstel voor een helmplicht voor jongeren op een e-bike kan rekenen op breed draagvlak.

Dit blijkt uit een onderzoek onder jongeren van 12 tot 18 jaar en ouders van kinderen van 7 tot 18 jaar schrijft minister Tieman in een Kamerbrief. In december maakte de minister plannen bekend voor de verkeersveiligheidsaanpak van elektrische fietsen.

Een groot deel van de ouders (79 procent) en een kleine meerderheid van de jongeren (53 procent) is het (helemaal) eens met de helmplicht tot 18 jaar. Ouders en jongeren vinden de maatregel vooral nuttig omdat deze kan bijdragen aan het voorkomen van hersenletsel. Ook geeft 70 procent van de ouders aan de maatregel (heel) eerlijk te vinden, tegenover 48 procent van de jongeren. Bijna zes op de tien jongeren (58 procent) zegt een helm te gaan dragen na invoering van de helmplicht. IenW concludeert op basis van deze uitkomsten dat er voldoende draagvlak is om de maatregel verder uit te werken.​

Ander vervoermiddel

Daarnaast is gekeken of de keuze van jongeren voor hun vervoermiddel verndert als een helm verplicht wordt. De meeste ouders verwachten dat hun kinderen ook na invoering van de helmplicht op een elektrische fiets blijven rijden; een meerderheid van de jongeren geeft dat zelf ook aan. Van de jongeren die nu een elektrische fiets gebruiken, verwacht 16 procent over te stappen op een ander vervoermiddel. Zij geven vooral aan te zullen kiezen voor de gewone fiets (40 procent), gevolgd door het openbaar vervoer (20 procent) en snor- of bromfiets (10 procent). Iets meer dan een kwart van deze groep weet nog niet of zij zullen overstappen. De verwachting is dat de maatregel vooral leidt tot meer gebruik van de gewone fiets en in veel mindere mate tot een verschuiving naar risicovollere modaliteiten, zoals snor- en bromfietsen.​

De helmplicht tot 18 jaar wordt opgenomen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin de regels voor gebruikers van LEVs worden uitgewerkt. Het streven is om de concept-AMvB rond de zomer van 2026 aan de Tweede Kamer aan te bieden.