Minister Karremans belooft landelijke aanpak fatbikes

Minister Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een landelijke aanpak voor fatbikes. In de Tweede Kamer gaf hij aan dat de precieze invulling nog wordt onderzocht, maar dat hij vasthoudt aan de wens van de coalitie om een juridisch onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.

Onderzoekers noemen zo’n aparte categorie een “heilloze weg”, omdat de kenmerken van fatbikes vaak ook gelden voor andere e-bikes en het onderscheid eenvoudig te omzeilen zou zijn. Karremans erkent dat eerdere onderzoeken dit lastig achten, maar zegt dat hij aanknopingspunten ziet die het volgens hem toch mogelijk maken. Wat die precies zijn, wilde hij nog niet toelichten.

De minister benadrukt wel de doelen van de aanpak. Hij wil gemeenten beter in staat stellen om te handhaven, voorkomen dat illegale fatbikes op de weg komen en jongeren beter beschermen. Daarnaast neemt hij voorstellen uit de Tweede Kamer mee, zoals het registreren van overtredingen en het aanpakken van de import van illegale fatbikes.

Lokale maatregelen, zoals het verbod in de binnenstad van Enschede en het geplande weren van fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark, moeten volgens Karremans worden ondersteund door de landelijke aanpak.

Op kritiek dat een juridisch onderscheid kan leiden tot complexere regelgeving, reageert hij dat een perfecte oplossing niet het doel is. Volgens hem gaat het er vooral om een werkbare aanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan veiligheid en handhaving.