Ouderen voelen zich onveilig: kabinet wil veiligheid op straat versterken

De minister van Justitie en Veiligheid erkent dat ouderen zich onveilig kunnen voelen, maar plaatst de cijfers in perspectief en zet in op versterking van veiligheid en veiligheidsbeleving. Hij licht toe welke maatregelen worden genomen, onder meer op straat en tegen digitale criminaliteit.

De minister geeft aan dat “iedereen zich in Nederland veilig moet kunnen voelen, ook ouderen” en noemt het “vervelend dat ouderen zich volgens dit onderzoek onveilig voelen”. Tegelijk plaatst hij de uitkomsten van het onderzoek van ANBO-PCOB in een bredere context. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt namelijk dat 65-plussers zich “van alle leeftijdsgroepen juist het minst onveilig voelen”.

Verschillende beelden van veiligheid

Waar het onderzoek van de ouderenbond stelt dat 40 procent van de ouderen ’s avonds de deur niet meer opent, laten CBS-cijfers zien dat dit 13 procent betreft. Dat percentage ligt wel hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. De minister benadrukt dat ouderen zich “’s avonds in hun eigen huis veilig zouden moeten voelen”, maar merkt ook op dat het niet verkeerd is dat mensen zelf maatregelen nemen om slachtofferschap te voorkomen.

De ervaren onveiligheid wordt volgens de minister mede veroorzaakt doordat “verschillende bronnen van onrust zich opstapelen”, zoals internationale spanningen, sociale frictie en de verschuiving van criminaliteit naar het digitale domein. Dit kan gevoelens van onveiligheid versterken, ook als statistieken een ander beeld laten zien.

Meer zichtbaarheid en aanpak digitale fraude

Het kabinet zet in op het versterken van “veiligheid en gezag op straat”. Daarbij wordt gewerkt aan het opleiden en inzetten van meer wijkagenten. Niet alleen wijkagenten, maar alle agenten dragen bij aan zichtbaarheid in de wijk. Ook wordt meer maatwerk toegepast, bijvoorbeeld door bij slachtoffers van online criminaliteit thuis aangifte op te nemen.

Specifiek voor digitale oplichting wordt ingezet op voorlichting en preventie. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude biedt informatie en advies, en samen met ketenpartners wordt gewerkt aan het vergroten van weerbaarheid. Initiatieven zoals de campagne tegen bankhelpdeskfraude en de inzet tijdens de “maand april” gericht op senioren en veiligheid moeten bijdragen aan bescherming van ouderen.

Daarnaast verkent de minister samen met gemeenten mogelijkheden om de veiligheidsbeleving op lokaal niveau te verbeteren, met specifieke aandacht voor ouderen.