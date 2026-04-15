Raadswijzer helpt gemeenten bij aanpak online criminaliteit

Online criminaliteit raakt een groeiende groep inwoners en ondernemers en vormt daarmee een serieuze bedreiging voor de lokale veiligheid. Criminelen passen hun werkwijzen voortdurend aan en vinden steeds nieuwe manieren om mensen online te misleiden, op te lichten of uit te buiten.

In Nederland heeft inmiddels 42% van alle slachtoffers van criminaliteit te maken met online delicten. Waarschijnlijk ligt dit percentage in werkelijkheid nog hoger.

Om gemeenten te ondersteunen bij een structurele aanpak, heeft de VNG de Raadswijzer Weerbaarheid online criminaliteit gelanceerd. Deze handreiking helpt gemeenteraadsleden om beter inzicht te krijgen in de problematiek en biedt concrete handvatten om digitale weerbaarheid op te nemen in lokaal beleid.

Wat biedt de Raadswijzer?

De Raadswijzer ondersteunt raadsleden bij het:

agenderen van online criminaliteit en digitale weerbaarheid;

voeren van het gesprek binnen de raad over risico’s, verantwoordelijkheden en aanpak;

vaststellen van duidelijke kaders en het borgen van digitale veiligheid in beleid, zoals het informatievoorzieningsplan.

Richting 2030: drie ambities

De VNG benoemt drie belangrijke ontwikkelrichtingen voor de komende jaren:

nauwe samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken;

structurele financiering voor de aanpak van online criminaliteit, in plaats van tijdelijke projectmiddelen;

het gebruik van periodieke cyberbeelden om beleid en inzet beter te onderbouwen.

Meer informatie

Voor beleidsmakers, bestuurders en raadsleden heeft de VNG een speciale pagina met hulpmiddelen en publicaties over digitale veiligheid.