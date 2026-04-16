Tweede Kamer stemt in met nieuwe cyber- en weerbaarheidswetten

De Tweede Kamer heeft op 15 april ingestemd met de Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke).

Volgens minister Van Weel is de dreiging van cyberaanvallen en verstoringen inmiddels “geen abstract risico meer, maar dagelijkse realiteit”. Met de nieuwe wetten moeten organisaties beter voorbereid zijn en sneller kunnen handelen bij incidenten.

Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet vloeit voort uit de Europese NIS2-richtlijn en heeft als doel een hoog niveau van cyberbeveiliging binnen de EU te realiseren. In Nederland moet deze wet de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties vergroten en bijdragen aan het beschermen van belangrijke maatschappelijke en economische processen. De nieuwe wet vervangt de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen of zij onder de wet vallen. Zodra de wet van kracht wordt, moeten zij voldoen aan verplichtingen zoals een zorgplicht, meldplicht en registratieplicht. De overheid adviseert organisaties om niet te wachten, maar nu al maatregelen te nemen. Daarmee verkleinen zij bestaande risico’s en zijn zij beter voorbereid op de nieuwe regelgeving. Lees hier meer informatie over deze wet.

Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

De Wet weerbaarheid kritieke entiteiten is gebaseerd op de Europese CER-richtlijn en richt zich op het beschermen van vitale infrastructuur en essentiële diensten. Denk aan dreigingen zoals sabotage, terroristische aanvallen en natuurrampen.

In tegenstelling tot de Cyberbeveiligingswet bepalen organisaties niet zelf of zij onder deze wet vallen. De verantwoordelijke minister wijst organisaties aan op basis van wettelijke criteria. Het doel is om de weerbaarheid van cruciale sectoren in Nederland structureel te versterken.

Vervolg en planning

Het kabinet streeft ernaar om beide wetten, samen met bijbehorende regelgeving, gelijktijdig in het tweede kwartaal van 2026 in werking te laten treden. Deze planning is afhankelijk van de voortgang van de parlementaire behandeling.

