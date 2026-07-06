Nieuwe hittegolf dreigt, maar veel gemeenten hebben nog altijd geen hitteplan

Van de 342 Nederlandse gemeenten hebben er 128 een lokaal hitteplan of zijn ze er nog mee bezig. De overige 214 hebben nog altijd niets geregeld, blijkt uit cijfers van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Het KNMI sluit een nieuwe hittegolf in juli niet uit.

Het aantal gemeenten met een hitteplan groeide het afgelopen jaar van 90 naar 128, maar dat is bij lange na niet genoeg om aan de doelstelling van het Rijk te voldoen: een verdubbeling naar 180 gemeenten.

Waarschuwing kwam al eerder

Al op 2 juni, ruim voor de hittegolf losbarstte, waarschuwden het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland dat de meeste gemeenten geen hitteplan hebben. Volgens het Rode Kruis is hitte het dodelijkste klimaatrisico in Nederland. “Het is belangrijk dat gemeenten er zijn voor mensen in kwetsbare posities, zoals alleenstaande ouderen”, zei directeur Harm Goossens destijds. Beleidsmedewerker Edwin van der Strate van het Klimaatverbond noemt het ontbreken van landelijk overzicht “misschien wel het grootste probleem”: zonder zicht op welke gemeenten wel en geen plan hebben, is moeilijk te sturen op verbetering.

Wat een hitteplan behelst

Een lokaal hitteplan is een draaiboek voor gemeenten en welzijnsorganisaties, waarin staat hoe kwetsbare inwoners worden beschermd tegen hitte: informatievoorziening, het koppelen van ouderen aan zorgmedewerkers of vrijwilligers, en voorzieningen als watertappunten en koele plekken. Tot de kwetsbare groepen behoren onder meer ouderen, kleine kinderen, zwangeren, mensen met een fysieke of mentale aandoening en dak- en thuislozen.

Nieuwe hittegolf niet uitgesloten

De hittegolf van 18 tot en met 29 juni was met een hittegolfgetal van 63,3 de zesde zwaarste sinds 1901 en ongewoon vroeg in het seizoen. Het KNMI houdt rekening met een nieuwe hittegolf later in juli, al is dat nog onzeker. Voor de ruim tweehonderd gemeenten zonder hitteplan resteert daarmee weinig tijd om alsnog voorbereidingen te treffen.

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