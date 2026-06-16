Coalitie pleit voor landelijke groennormen: ‘Versteende wijken worden onleefbaar heet’

Het kabinet moet met een ‘groennorm’ afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn. Als de ‘verstening’ niet wordt tegengegaan, gaat hittestress meer slachtoffers eisen. Daarvoor waarschuwt een brede coalitie van maatschappelijke organisaties in een manifest, dat dinsdag wordt gepresenteerd. “Bewoners verdienen buurten die beschermen tegen hitte.”

Meer dan 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met onvoldoende openbaar groen. Tegelijkertijd veroorzaakt hittestress volgens het RIVM jaarlijks ongeveer 250 extra sterfgevallen. Zonder aanvullende maatregelen kan dat aantal stijgen naar 3.800 per jaar in 2050.

In het manifest Groene ruimte, koele steden wordt gevraagd om:

• wet- en regelgeving voor vergroening van steden door minimumnormen voor groen en boomkroonbedekking te borgen in de Omgevingswet en uit te werken in onderliggende regelgeving zoals het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). Dit sluit goed aan bij Europese verplichtingen voor natuurherstel in de stad;

• voldoende financiële middelen voor gemeenten te verwezenlijken, zodat vergroening van alle buurten gerealiseerd kan worden;

• een extra impuls voor de meest versteende buurten door het opstellen van een nationaal actieplan. Hierin pakken Rijk en gemeenten samen de vergroening van de meest versteende buurten aan, zodat juist deze buurten voldoende groen en bomen krijgen.

Tegelijkertijd lanceert de coalitie een landelijke petitie waarmee inwoners hun steun kunnen uitspreken voor meer groen in hun leefomgeving.

Hitte neemt toe

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langdurige periodes van extreme warmte. In dichtbebouwde binnensteden kunnen temperaturen volgens de Atlas voor de Leefomgeving oplopen tot wel acht graden hoger dan in omliggende gebieden. Op hete dagen kan de gevoelstemperatuur op straat zelfs stijgen tot 45 graden Celsius.

Die toenemende hitte heeft gevolgen voor de gezondheid, leefbaarheid en economie. Vooral in versteende buurten ontbreekt het vaak aan bomen, parken en andere schaduwrijke plekken. Daardoor zijn bewoners minder beschermd tegen hoge temperaturen en schadelijke uv-straling.

Groen als bescherming

Volgens de initiatiefnemers is vergroening een effectieve manier om steden en dorpen weerbaarder te maken tegen hitte. Bomen en planten zorgen voor verkoeling, verbeteren de luchtkwaliteit en dragen bij aan een gezondere leefomgeving. Met landelijke minimumnormen willen de organisaties voorkomen dat de beschikbaarheid van groen te sterk afhankelijk blijft van lokaal beleid en budgetten.