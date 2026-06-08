Kabinet werkt aan strengere regels voor gebruik van staalslakken

Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) wil het gebruik van staalslakken in Nederland voortaan alleen nog toestaan als vooraf kan worden aangetoond dat dit veilig is voor mens en milieu. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt zij een nieuw vergunningstelsel aan dat neerkomt op een principe van ‘verboden, tenzij’. De nieuwe regels moeten ook gaan gelden voor toepassingen in water.

Staalslakken zijn restproducten van de staalindustrie en worden onder meer gebruikt als bouwmateriaal in de wegenbouw. Al langere tijd bestaan er zorgen over de mogelijke milieuschade die het materiaal kan veroorzaken. Wanneer staalslakken nat worden, kunnen stoffen uitlogen die schadelijk zijn voor het milieu. Om die reden werd in juli 2025 een tijdelijk verbod ingesteld op bepaalde toepassingen van staalslakken op land. Dit verbod is inmiddels verlengd tot 23 januari 2027.

Met het nieuwe beleid wil het kabinet een structurele oplossing bieden. Toepassers van staalslakken moeten straks eerst een vergunning aanvragen. Alleen wanneer zij overtuigend kunnen aantonen dat een toepassing veilig is, kan het bevoegd gezag – gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat – toestemming verlenen. Daarbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld om risico’s verder te beperken. Het ministerie werkt aan een handreiking die overheden ondersteunt bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Ook de resultaten van lopend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden daarin verwerkt.

Volgens Bertram moeten de zorgen over de veiligheid van staalslakken serieus worden genomen, maar ziet zij tegelijkertijd dat het materiaal een nuttig alternatief kan zijn in een tijd van toenemende grondstoffenschaarste. Daarom kiest zij niet voor een volledig verbod, maar voor een systeem waarbij toepassing alleen mogelijk is als de veiligheid voldoende is aangetoond.

De staatssecretaris benadrukt dat het voorgenomen beleid nog niet definitief is. De komende maanden wacht zij onder meer de uitkomsten af van RIVM-onderzoeken en de bevindingen van de Taskforce bestaande toepassingen staalslakken. Ook blijft zij in overleg met betrokken partijen, waaronder de provincie Zeeland. Op basis van alle beschikbare informatie neemt zij eind 2026 een definitief besluit. De nieuwe regelgeving kan naar verwachting op zijn vroegst in de zomer van 2027 in werking treden. Voor de periode tussen het aflopen van het tijdelijke verbod en de invoering van de nieuwe regels onderzoekt het kabinet mogelijke overbruggingsmaatregelen.