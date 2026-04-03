Tijdelijk verbod op staalslakken eenmalig verlengd

Het tijdelijke, gedeeltelijke verbod op het gebruik van staalslakken wordt eenmalig met een half jaar verlengd.

Dit schrijft staatssecretaris Bertram in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris reageert op het NOS-bericht waarin wordt gesteld dat beloofde onderzoeken naar schadelijke staalslakken nog niet zijn gestart. Voorop staat dat zij de zorgen rond staalslak “begrijpt en deelt”. Sinds juli 2025 geldt een tijdelijke regeling op grond van de Wet milieubeheer, die met een half jaar wordt verlengd tot 23 januari 2027. Tegelijkertijd lopen acht actielijnen, waaronder aanvullende onderzoeken die voortgezet worden.

Het RIVM is begin 2025 gestart met onderzoek naar de effecten van bouwstoffen met een pH-effect, waaronder staalslak. Daarbij wordt onderzocht “welke eigenschappen van secundaire bouwstoffen het pH-effect kunnen verklaren en voorspellen”, in combinatie met de omstandigheden van toepassing. Na invoering van de tijdelijke regeling is het RIVM gevraagd prioriteit te geven aan staalslak en aanvullend te kijken naar risico’s, waaronder gezondheidsrisico’s bij direct contact en bij verschillende toepassingen.

Onderzoek in drie etappes

De onderzoeksaanpak bestaat uit drie etappes. De eerste etappe richt zich op het ontsluiten van bestaande kennis over parameters en randvoorwaarden die pH-effecten verklaren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur en input van betrokken partijen zoals omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. Deze fase loopt en tussentijdse resultaten worden in de zomer verwacht.

De tweede etappe onderzoekt bestaande kennis over risico’s voor mens en milieu, zoals uitloging van metalen en contactrisico’s. De resultaten worden eind 2026 verwacht. De derde etappe omvat veld- en laboratoriumonderzoek, in samenwerking met TNO, en heeft een doorlooptijd van enkele jaren.

Vervolg

De uitkomsten van de eerste twee etappes zijn van belang voor de opvolging van de tijdelijke regeling. Daarom wordt met het RIVM gesproken over versnelling van het proces, zodat tijdig een nieuwe regeling kan worden vastgesteld. Met deze aanpak werkt de staatssecretaris aan een situatie waarin “de veiligheid van mens en milieu geborgd” is en tegelijkertijd “een nuttige en verantwoorde toepassing van staalslak mogelijk is”.