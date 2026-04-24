Zandvoort moet geluidsoverlast theater aanpakken

De gemeente Zandvoort moet binnen vijf maanden maatregelen nemen tegen geluidsoverlast van Theater De Krocht richting een naastgelegen parochiewoning. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Achtergrond van het conflict

De gemeente is eigenaar van Theater De Krocht. Het theater en de parochiewoning grenzen direct aan elkaar en worden slechts gescheiden door een dunne wand. Na een recente ingrijpende renovatie, bedoeld om het theater toekomstbestendig te maken, uitte de parochie herhaaldelijk zorgen over (toenemende) geluidsoverlast.

De gemeente deed toezeggingen om tijdens de renovatie maatregelen te treffen tegen geluidshinder, maar kwam deze niet na. In februari werd het theater opnieuw geopend zonder dat de beloofde aanpassingen waren uitgevoerd.

De gemeente stelde dat er mogelijk geen sprake is van onrechtmatige hinder. Daarbij wees zij erop dat de parochie in het verleden zelf eigenaar was van het theater en destijds ook geen maatregelen tegen geluidsoverlast nam. Ook werd aangevoerd dat eventuele klachten verjaard zouden zijn en dat geplande voorstellingen en volle agenda’s van aannemers snelle aanpassingen bemoeilijken.

Oordeel van de rechter

in deze argumenten. Volgens de rechter draait de zaak niet om de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder, maar om het feit dat de gemeente haar toezeggingen niet is nagekomen. De parochie is volgens de rechter ‘diverse keren met een kluitje in het riet gestuurd’.

De gemeente wordt daarom verplicht om maatregelen te treffen die de geluidsoverlast terugbrengen tot binnen de toegestane normen.

Termijn en sancties

De werkzaamheden moeten binnen vijf maanden zijn afgerond. De rechter hield rekening met de aard van de werkzaamheden en de huidige krapte op de arbeidsmarkt, maar benadrukte ook dat de gemeente al geruime tijd wist dat ingrijpen noodzakelijk was.

Als de gemeente niet tijdig handelt, kan zij te maken krijgen met dwangsommen tot een maximum van 40.000 euro. Daarnaast moet de gemeente maandelijks maximaal 5.000 euro betalen voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden voor de pastoor, zolang de geluidsoverlast voortduurt.