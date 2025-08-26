Verbod staalslakken afgezwakt om economische belangen

Staatssecretaris Thierry Aartsen zette aanvankelijk in op een volledig verbod op staalslakken, maar besloot uiteindelijk tot een tijdelijk verbod met uitzonderingen, vooral vanwege de economische belangen van Tata Steel, zo meldt Nieuwsuur.

Het verbod volgde na langdurige druk vanuit de Tweede Kamer, die pleitte voor een totaalverbod op basis van het voorzorgsprincipe vanwege de risico’s voor mens en milieu. Staalslakken kunnen bij contact met water ernstige milieuverontreiniging veroorzaken. Toch koos het ministerie uiteindelijk voor een beperkt verbod met uitzondering van bepaalde toepassingen—deze mogen nog tot een laagdikte van een halve meter worden gebruikt, mits vergunning wordt aangevraagd.

Aanvankelijk streefde de staatssecretaris naar een volledig verbod, zoals blijkt uit interne beleidsnota’s en correspondentie. Hij wees op het potentiële gevaar van staalslakken en op het feit dat deze een ‘perverse prikkel’ vormen, omdat ze goedkoop zijn en daardoor veel worden gebruikt in de bouw. Die plannen werden echter nog voor invoering afgezwakt, mede door de economische belangen van Tata Steel en haar leveranciers. Volgens de beleidsstukken van het ministerie zou een totaalverbod grote nadelige gevolgen hebben voor deze bedrijven en hun afzetmarkt. Ook werd gevreesd voor juridische procedures indien Tata Steel haar belangen geschaad zou zien door een volledig verbod.

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) werd geraadpleegd over het totaalverbod, maar dat werd uiteindelijk niet doorgezet omdat het ministerie de onderbouwing voor de maatregel onvoldoende vond aansluiten bij bestaande en geplande regelgeving. Daarna koos men voor een minder ingrijpende maatregel met een vergunningsplicht voor toepassingen onder de halve meter. Volgens het ATR is deze vergunningsplicht slecht onderbouwd en leidt deze tot extra regeldruk en hogere kosten voor bedrijven. Ook werd deze gewijzigde regeling niet opnieuw voor advies aan het ATR voorgelegd, wat eigenlijk verplicht is.

Volgens het ministerie ontbreekt de wetenschappelijke basis voor een volledig verbod en zou het tijdelijke verbod ‘feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd’ zijn. Echter, onafhankelijke experts betwisten die claim: de beschikbare rapporten en studies tonen volgens hen niet aan dat een laagdikte tot een halve meter wel veilig is. Integendeel, sommige onderzoeken wijzen uit dat ook dunne lagen milieuvervuiling kunnen veroorzaken. Milieuchemicus Hans van der Sloot noemt het huidige verbod daarom onvoldoende: het kan leiden tot onacceptabele milieuschade.

In september debat

Het ministerie blijft vaag over andere potentiële nadelige gevolgen voor Tata Steel en toeleveranciers, waarbij delen van de interne communicatie zijn weggelakt. De Kamer zal in september opnieuw over deze kwestie debatteren. Het tijdelijke verbod geldt voor een jaar, met een mogelijke verlenging van zes maanden, en dient als overbrugging tot structurele maatregelen zijn uitgewerkt.