Tijdelijke stop op gebruik staalslakken

Er komt een pauze van een jaar voor bepaalde toepassingen van staalslakken op land waar een risico bestaat voor de gezondheid.

Dat schrijft staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. De tijdelijke noodregeling geldt bijvoorbeeld voor toepassingen van staalslakken op locaties waar direct contact mogelijk is of voor grootschalig gebruik. Voor andere toepassingen op land komt er een vergunningsplicht om veilig gebruik te garanderen. In de tussenliggende periode wordt er meer onderzoek gedaan naar hoe staalslakken veilig kunnen worden gebruikt en wordt er gekeken naar alternatieve toepassingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van deze vergunningen, tenzij sprake is van uitzonderingssituaties. In dat geval beslist de minister zelf. De staatssecretaris heeft hierover ook overleg gevoerd met de VNG en Omgevingsdienst Nederland (OD-NL).NG) en Omgevingsdienst Nederland (OD-NL).

Maatschappelijke onrust

De aanleiding voor deze maatregelen is onder andere de maatschappelijke onrust over de risico’s van het gebruik van staalslakken, evenals de rapporten van het RIVM, de ILT en de Algemene Rekenkamer, die aandrongen op ingrijpen. Regelmatig komen er signalen binnen over irritaties aan huid en luchtwegen, en bijvoorbeeld neusbloedingen bij kinderen die spelen op plekken waar staalslakken zijn toegepast. Het is bekend dat er problemen ontstaan wanneer staalslakken in contact komen met regen- of grondwater. Daarom zijn er al strenge eisen voor het gebruik, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om dit contact volledig te voorkomen. Ook zijn de risico’s op milieuschade door de toepassing van staalslakken onvoldoende duidelijk. Deze signalen zullen de komende periode verder worden onderzocht. Tegelijkertijd wordt, samen met bedrijven, gekeken naar alternatieven voor het gebruik van staalslakken.

Aanvullend onderzoek

De regeling heeft een looptijd van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van zes maanden. Gedurende deze periode wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, waaronder de beoordeling van het pH-effect van staalslakken en gezondheidsrisico’s van direct contact. Het doel is om betere kennis te verkrijgen over risico’s, en zo toekomstige structurele regelgeving te onderbouwen.

Bepaalde toepassingen van staalslakken vallen buiten de reikwijdte van de regeling, zoals gebruik in waterbouwkundige werken of als component in beton, asfalt of betonstenen, mits onder de 20% staalslak. Deze zijn op basis van bestaande onderzoeken veilig bevonden.

Verder onderzoekt het ministerie de stimulansen achter overmatig gebruik van staalslakken en worden beleidsopties verkend zoals een meldplicht met registratieverplichting of permanente vergunningplicht. In dit kader blijft de staatssecretaris actief in gesprek met stakeholders, waaronder gemeenten en het bedrijfsleven. Informatievoorziening verloopt via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Tot slot worden alle oude ‘rechtsoordelen’ over afvalstatus ingetrokken en van de website verwijderd, om misverstanden over hun juridische betekenis te voorkomen. Hiermee wordt duidelijk dat per situatie een nieuwe beoordeling nodig is. De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De pauzeregeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Er klinkt ook kritiek op de beslissing voor een tijdelijke stop en nader onderzoek. Volgens critici is er inmiddels al voldoende bewijs dat het gebruik van staalslakken schadelijk is voor mens en milieu.