Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

‘Nog voor zomerreces aanpak gezondheidsrisico’s geitenhouderijen’

door

geitenhouderijen

Om gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen beter aan te pakken, werkt het kabinet aan mogelijke nieuwe maatregelen. Vooraf wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor omwonenden, woningbouwplannen en de geitensector.

In een Kamerbrief beschrijft minister Hermans de stand van zaken rond de aanpak van gezondheidsrisisco’s rondom geitenhouderijen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een brede impactanalyse. Hierin worden de gevolgen van mogelijke maatregelen in kaart gebracht, waaronder de effecten op gevoelige functies zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen in de omgeving van geitenhouderijen. Ook worden de economische consequenties van mogelijke maatregelen onderzocht. Deze informatie is volgens het kabinet essentieel voor de verdere uitwerking van een afstandsnorm tussen geitenhouderijen en gevoelige bestemmingen en voor de aanpak van zogenoemde prioritaire locaties. De resultaten van de impactanalyse en de verdere uitwerking van het maatregelenpakket worden vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarnaast werkt het kabinet aan emissiereducerende maatregelen. Eerder onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) heeft geen ‘ideale maatregel’ opgeleverd die breed toepasbaar is, grote emissiereducties realiseert en geen ongewenste neveneffecten kent. Wel zijn diverse aanknopingspunten voor verdere maatregelen geïdentificeerd. Op basis daarvan wordt nu een vervolgonderzoek opgezet, bestaande uit een meetcampagne en een ontwikkelprogramma. Hiermee moet worden vastgesteld welke maatregelen daadwerkelijk effectief zijn in het verminderen van emissies van bioaerosolen, fijnstof en endotoxinen. Het onderzoek heeft een verwachte looptijd van ongeveer drie jaar.

Vrijwillige ‘no-regret-maatregelen’

Tegelijkertijd voert het kabinet gesprekken met de geitensector over mogelijke vrijwillige ‘no-regret-maatregelen’. Dit zijn relatief eenvoudige en betaalbare maatregelen die mogelijk bijdragen aan emissiereductie en snel kunnen worden ingevoerd zonder grote investeringen of ingrijpende aanpassingen van bedrijfsprocessen.

Ook wordt de gezondheidssituatie van omwonenden opnieuw gemonitord. De epidemiologische onderzoeken uit het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO), waarin het voorkomen van longontstekingen bij omwonenden werd onderzocht, worden herhaald voor de periode 2023-2025. Deze nieuwe meting dient als nulmeting en zal na invoering van het maatregelenpakket opnieuw worden uitgevoerd om de effecten van het beleid te kunnen beoordelen.

Het kabinet streeft ernaar om vóór het zomerreces met een verdere uitwerking van de verschillende onderdelen van de aanpak te komen. Daarmee moet duidelijk worden welke concrete maatregelen worden ingezet om de gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen te beperken.

Tagged With: , Filed Under: Leefomgeving

Reader Interactions

GERELATEERD

Effecten van houtstook in beeld

Veel gemeenten hebben behoefte aan een kwantitatieve methode om meer zicht te krijgen op houtstookrook. In Heemskerk is een pilot gedaan om houtrook van uur tot uur en op wijkniveau te kunnen meten. De resultaten zijn positief.

Alle gemeenten overschrijden advies fijnstofwaarde

Uit een net gepubliceerde kaart van TNO blijkt dat alle gemeenten de aanbevelingen van de WHO overschrijden op het gebied van maximale fijnstofconcentratie per dag. Soms wel met meer dan 90 dagen. TNO baseert zich bij de kaart op berekeningen en gerapporteerde emissies (de emissie-inventarisatie). Recent publiceerde de Britse krant The Guardian al een overzicht... lees verder

Atlas over kanker als basis voor lokale preventiemaatregelen

De Nederlandse Kankeratlas laat zien hoe vaak bepaalde kankersoorten voorkomen in verschillende gebieden. Deze informatie kun je als beleidsmaker gebruiken voor het opstellen van lokale preventieplannen. KWF Kankerbestrijding stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe GGD-plannen om met gemeenten aan kankerpreventie te werken. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde samen met de GGD de Nederlandse... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *