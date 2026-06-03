‘Nog voor zomerreces aanpak gezondheidsrisico’s geitenhouderijen’

Om gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen beter aan te pakken, werkt het kabinet aan mogelijke nieuwe maatregelen. Vooraf wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor omwonenden, woningbouwplannen en de geitensector.

In een Kamerbrief beschrijft minister Hermans de stand van zaken rond de aanpak van gezondheidsrisisco’s rondom geitenhouderijen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een brede impactanalyse. Hierin worden de gevolgen van mogelijke maatregelen in kaart gebracht, waaronder de effecten op gevoelige functies zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen in de omgeving van geitenhouderijen. Ook worden de economische consequenties van mogelijke maatregelen onderzocht. Deze informatie is volgens het kabinet essentieel voor de verdere uitwerking van een afstandsnorm tussen geitenhouderijen en gevoelige bestemmingen en voor de aanpak van zogenoemde prioritaire locaties. De resultaten van de impactanalyse en de verdere uitwerking van het maatregelenpakket worden vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarnaast werkt het kabinet aan emissiereducerende maatregelen. Eerder onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) heeft geen ‘ideale maatregel’ opgeleverd die breed toepasbaar is, grote emissiereducties realiseert en geen ongewenste neveneffecten kent. Wel zijn diverse aanknopingspunten voor verdere maatregelen geïdentificeerd. Op basis daarvan wordt nu een vervolgonderzoek opgezet, bestaande uit een meetcampagne en een ontwikkelprogramma. Hiermee moet worden vastgesteld welke maatregelen daadwerkelijk effectief zijn in het verminderen van emissies van bioaerosolen, fijnstof en endotoxinen. Het onderzoek heeft een verwachte looptijd van ongeveer drie jaar.

Vrijwillige ‘no-regret-maatregelen’

Tegelijkertijd voert het kabinet gesprekken met de geitensector over mogelijke vrijwillige ‘no-regret-maatregelen’. Dit zijn relatief eenvoudige en betaalbare maatregelen die mogelijk bijdragen aan emissiereductie en snel kunnen worden ingevoerd zonder grote investeringen of ingrijpende aanpassingen van bedrijfsprocessen.

Ook wordt de gezondheidssituatie van omwonenden opnieuw gemonitord. De epidemiologische onderzoeken uit het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO), waarin het voorkomen van longontstekingen bij omwonenden werd onderzocht, worden herhaald voor de periode 2023-2025. Deze nieuwe meting dient als nulmeting en zal na invoering van het maatregelenpakket opnieuw worden uitgevoerd om de effecten van het beleid te kunnen beoordelen.

Het kabinet streeft ernaar om vóór het zomerreces met een verdere uitwerking van de verschillende onderdelen van de aanpak te komen. Daarmee moet duidelijk worden welke concrete maatregelen worden ingezet om de gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen te beperken.