Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Effecten van houtstook in beeld

door

Veel gemeenten hebben behoefte aan een kwantitatieve methode om meer zicht te krijgen op houtstookrook. In Heemskerk is een pilot gedaan om houtrook van uur tot uur en op wijkniveau te kunnen meten. De resultaten zijn positief.

Slimme technologie meet houtrook per wijk

De pilot in Heemskerk werd uitgevoerd door TNO, Waag Futurelab en Omgevingsdienst IJmond. Door roet- en fijnstofmetingen aan elkaar te koppelen, konden onderzoekers onderscheid maken tussen fijnstof uit houtstook en fijnstof uit andere bronnen. Metingen van een andere stof, levoglucason, bevestigden deze resultaten. Levoglucosan is een chemische stof die gevormd wordt bij biomassaverbranding, zoals bij de verbranding van hout.

Nauwkeurige data: uur tot uur en per wijk

Met de gebruikte methode kon de aanwezigheid, verspreiding en intensiteit van houtrook van uur tot uur op wijkniveau worden gevolgd. Dat biedt gemeenten concrete handvatten voor beleid, communicatie en het nemen van maatregelen op momenten en plekken waar de overlast het grootst is. De succesvolle validatie van de metingen in Heemskerk betekent dat de methode ook elders inzetbaar is.

De rol van houtstook in de luchtkwaliteit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat houtstook door huishoudens de grootste bron van fijnstof-uitstoot in Nederland is. Hierdoor heeft klimaatsector Gebouwde omgeving, waar huishoudens toe behoren, het grootste aandeel in de uitstoot van fijnstof in 2024 (45%). Voor de klimaatsectoren Industrie (26%) en Mobiliteit (24%) is het aandeel lager. Fijnstof uit houtstook draagt hiermee substantieel bij aan luchtvervuiling en heeft negatieve effecten op de gezondheid, zoals irritatie van de luchtwegen, benauwdheid en verergering van hart- en vaatziekten.

Betere monitoring door gemeenten mogelijk

Door de mogelijkheid om een gedetailleerder beeld te krijgen van het aandeel van houtrook aan luchtvervuiling, kunnen gemeenten gerichte maatregelen nemen. Veel gemeenten werken bijvoorbeeld met een stookwijzer of een (gedeeltelijk) stookverbod. En de Omgevingsdienst IJmond gaat uit van het motto ‘Stook bewust maar liever niet’. Met het gebruik van de nieuwe meetmethode kunnen gemeenten hun houtrookbeleid beter bijsturen. En kunnen ze inwoners beter informeren over de concrete effecten van houtstook.

Tagged With: , , Filed Under: Ruimte & Milieu

Reader Interactions

GERELATEERD

Alle gemeenten overschrijden advies fijnstofwaarde

Uit een net gepubliceerde kaart van TNO blijkt dat alle gemeenten de aanbevelingen van de WHO overschrijden op het gebied van maximale fijnstofconcentratie per dag. Soms wel met meer dan 90 dagen. TNO baseert zich bij de kaart op berekeningen en gerapporteerde emissies (de emissie-inventarisatie). Recent publiceerde de Britse krant The Guardian al een overzicht... lees verder

Atlas over kanker als basis voor lokale preventiemaatregelen

De Nederlandse Kankeratlas laat zien hoe vaak bepaalde kankersoorten voorkomen in verschillende gebieden. Deze informatie kun je als beleidsmaker gebruiken voor het opstellen van lokale preventieplannen. KWF Kankerbestrijding stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe GGD-plannen om met gemeenten aan kankerpreventie te werken. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde samen met de GGD de Nederlandse... lees verder

Schone Lucht Akkoord -- SLA

Akkoord voor schone lucht kan gemeenten niet boeien

Het ‘Schone Lucht Akkoord’ moet voor een betere luchtkwaliteit in ons land zorgen. Maar het animo onder gemeenten is nog altijd niet groot. Desondanks rapporteert het RIVM positieve effecten. Slechts 88 gemeenten ondertekenden tot nu toe het begin 2020 gesloten Schone Lucht Akkoord, oftewel het SLA. Bij de start waren er 35 deelnemers. Aanvankelijk liep... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *