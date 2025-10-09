Effecten van houtstook in beeld

Veel gemeenten hebben behoefte aan een kwantitatieve methode om meer zicht te krijgen op houtstookrook. In Heemskerk is een pilot gedaan om houtrook van uur tot uur en op wijkniveau te kunnen meten. De resultaten zijn positief.

Slimme technologie meet houtrook per wijk

De pilot in Heemskerk werd uitgevoerd door TNO, Waag Futurelab en Omgevingsdienst IJmond. Door roet- en fijnstofmetingen aan elkaar te koppelen, konden onderzoekers onderscheid maken tussen fijnstof uit houtstook en fijnstof uit andere bronnen. Metingen van een andere stof, levoglucason, bevestigden deze resultaten. Levoglucosan is een chemische stof die gevormd wordt bij biomassaverbranding, zoals bij de verbranding van hout.

Nauwkeurige data: uur tot uur en per wijk

Met de gebruikte methode kon de aanwezigheid, verspreiding en intensiteit van houtrook van uur tot uur op wijkniveau worden gevolgd. Dat biedt gemeenten concrete handvatten voor beleid, communicatie en het nemen van maatregelen op momenten en plekken waar de overlast het grootst is. De succesvolle validatie van de metingen in Heemskerk betekent dat de methode ook elders inzetbaar is.

De rol van houtstook in de luchtkwaliteit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat houtstook door huishoudens de grootste bron van fijnstof-uitstoot in Nederland is. Hierdoor heeft klimaatsector Gebouwde omgeving, waar huishoudens toe behoren, het grootste aandeel in de uitstoot van fijnstof in 2024 (45%). Voor de klimaatsectoren Industrie (26%) en Mobiliteit (24%) is het aandeel lager. Fijnstof uit houtstook draagt hiermee substantieel bij aan luchtvervuiling en heeft negatieve effecten op de gezondheid, zoals irritatie van de luchtwegen, benauwdheid en verergering van hart- en vaatziekten.

Betere monitoring door gemeenten mogelijk

Door de mogelijkheid om een gedetailleerder beeld te krijgen van het aandeel van houtrook aan luchtvervuiling, kunnen gemeenten gerichte maatregelen nemen. Veel gemeenten werken bijvoorbeeld met een stookwijzer of een (gedeeltelijk) stookverbod. En de Omgevingsdienst IJmond gaat uit van het motto ‘Stook bewust maar liever niet’. Met het gebruik van de nieuwe meetmethode kunnen gemeenten hun houtrookbeleid beter bijsturen. En kunnen ze inwoners beter informeren over de concrete effecten van houtstook.