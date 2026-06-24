Zout strooien vanwege de hitte

Strooizout wordt niet alleen ingezet bij winterse omstandigheden. Ook tijdens periodes van extreme hitte gebruiken gemeenten zout om schade aan het wegdek te beperken.

Vanwege de verwachte extreme temperaturen strooit de gemeente Maasgouw preventief zout op de belangrijkste verkeersroutes. Dit gebeurt om schade aan het wegdek zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het asfalt sterk oplopen. Het wegdek wordt daardoor zachter en gevoeliger voor vervorming. Vooral op locaties waar veel zwaar verkeer rijdt of waar voertuigen remmen, optrekken en draaien, kan schade ontstaan.

Zout strooien

Zout helpt om de temperatuur van het asfalt te beperken. Het heeft vocht-aantrekkende eigenschappen, waardoor zich een dun vochtlaagje op het wegdek kan vormen. Hierdoor koelt het asfalt iets af en neemt de kans op vervorming door zwaar verkeer af.

Brekerzand

Op enkele locaties wordt daarnaast brekerzand gestrooid. Dit gebeurt vooral op plekken waar bitumen door de warmte aan het oppervlak komt. Daarbij ontstaan donkere of glanzende, “vette” plekken in het asfalt. Het brekerzand neemt het overtollige bindmiddel op en helpt zo vervuiling van voertuigen en de omgeving te voorkomen.

Rustig rijden

Met deze maatregelen wordt schade aan het wegdek zoveel mogelijk beperkt en blijft de verkeersveiligheid gewaarborgd. Weggebruikers wordt gevraagd het rijgedrag waar mogelijk aan te passen aan de weersomstandigheden. Door rustig te rijden blijft het veilig voor weggebruikers en wordt extra belasting van het wegdek voorkomen.