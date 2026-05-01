Rechtszaak fatbikeverkoper tegen gemeente Enschede om verbod

Fatbikeverkoper La Souris heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Enschede vanwege het fatbikeverbod in de binnenstad. Dat bevestigt eigenaar Armando Muis na berichtgeving van RTV Oost. Het bedrijf wil dat het verbod wordt ingetrokken.

In het winkel- en horecagebied van Enschede geldt sinds 11 maart een verbod op het rijden met fatbikes tijdens winkeltijden. Enschede is de eerste gemeente die zo’n maatregel heeft ingevoerd.

Volgens Muis gebruikt de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bedoeld voor regels rond openbare orde en veiligheid, onterecht om het verbod op te leggen. La Souris beschouwt het verbod als discriminerend en in strijd met hogere wetgeving. Volgens de verkoper worden hierdoor veel mensen benadeeld die zich gewoon aan de regels houden.

De gemeente bevestigt de dagvaarding te hebben ontvangen, maar wil inhoudelijk niet reageren. De zaak dient op 13 mei bij de rechtbank in Enschede.