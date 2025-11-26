Amsterdam wil fatbikeverbod in drukke gebieden

Amsterdam wil fatbikes weren uit drukke parken en straten, te beginnen met een verbod in het Vondelpark vanaf 2026. Ook start de gemeente met twee experimenten om fietspaden veiliger te maken.

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt via hun website. Reden voor het voorstel is het aantal meldingen over verkeersonveiligheid en overlast door fatbikes, dat de afgelopen jaren fors is toegenomen. Als het verbod succesvol blijkt, gaat het mogelijk ook in andere drukke gebieden gelden.

Toename overlast en incidenten

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst is ingrijpen noodzakelijk; de stad ontvangt regelmatig klachten van bewoners over gevaarlijke situaties en intimiderend gedrag. ‘We vragen het Rijk al 3 jaar om maatregelen om fatbikes aan te kunnen pakken,’ zegt Van der Horst. ‘En ondertussen zijn de problemen de afgelopen jaren alleen maar erger geworden, met meer onveilige fatbikes op de weg en meer ongelukken waarbij soms heel jonge kinderen betrokken zijn.’

VeiligheidNL noemde de zorgen over fatbikes en e-bikes eerder al terecht. Eind 2024 schatten ze dat er jaarlijks 5000 fatbikers op de SEH worden behandeld. In bijna de helft van de fatbike-ongevallen was het slachtoffer tussen de 12 en 15 jaar.

Helmplicht niet genoeg

Minister Tieman kondigde recentelijk aan dat er voor jongeren onder de 18 jaar een helmplicht komt op e-bikes en fatbikes. Deze maatregel geldt echter pas vanaf 2027. Amsterdam geeft aan daar niet op te kunnen wachten en dat de maatregel bovendien de veroorzaakte overlast voor andere bestuurders niet wegneemt. ‘Ik krijg elke week berichten binnen van Amsterdammers die zeggen dat zij de weg niet meer op durven en die me smeken om fatbikes te verbieden,’ aldus Van der Horst. ‘Ik voel het als mijn plicht om alles te proberen wat in mijn macht ligt om dit probleem aan te pakken.’

Het Rijk maakt nog geen onderscheid tussen e-bikes en fatbikes, maar volgens de gemeente is dat wel mogelijk, zegt Van der Horst. ‘De banden zijn breder, de fietsen zijn een stuk zwaarder dan gewone e-bikes, en op veel fatbikes hoef je niet eens te trappen om vooruit te komen. Daardoor is het meer een brommer dan een fiets.’

Lokaal verbod

Amsterdam wil het fatbikeprobleem aanpakken via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), door naar de bandendikte te kijken. In het voorstel vallen fietsen met banden breder dan 7 centimeter onder het verbod. Het Vondelpark zal waarschijnlijk als pilotlocatie dienen voor het experiment. Uit ambulancecijfers blijkt dat hier relatief veel fietsongelukken plaatsvinden, laat de gemeente weten. Eerder werden via de APV de bierfietsen al succesvol uit het centrum geweerd.

Naast het lokale verbod begint Amsterdam volgend jaar met twee proeven om fietspaden veiliger te maken. Zo start de gemeente met het experiment om op fietspaden een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur aan te houden, wat vanaf 2026 getest mag worden. Ook gaat Amsterdam experimenteren met het verplaatsen van vrachtfietsen naar de rijbaan.

Landelijke aanpak heeft geen zin

Demissionair verkeersminister Robert Tieman reageert op het voorstel van de gemeente Amsterdam. Hij noemt het ‘begrijpelijk dat ze alles uit de kast trekt om fatbikes te weren’. Volgens hem heeft een landelijke aanpak echter geen zin. ‘Fabrikanten kunnen hun voertuigen te gemakkelijk ombouwen, zodat ze net een normale elektrische fiets zijn. We weten nu al dat we dan twee jaar bezig zijn, terwijl fabrikanten de dag na invoering een vergelijkbaar voertuig kunnen maken dat buiten de categorie valt.’

Stadsdelen kunnen de komende weken reageren op het voorstel. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het verbod.