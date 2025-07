Gemeenten mogen proefdraaien met maximumsnelheid voor fietsers

Op veel plekken in Nederland zijn fietsroutes onveilig. Fietsers rijden naast auto’s op wegen waar 50 kilometer of meer mag worden gereden, zonder apart fietspad. Ze moeten soms oversteken op wegen waar automobilisten 80 kilometer per uur mogen rijden. En veel aparte fietspaden zijn te smal, wat de kans op ongelukken vergroot.