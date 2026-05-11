Slechts een kwart van basisschoolkinderen fietst naar school

Slechts een kwart van de basisschoolkinderen fietst dagelijks naar school. Ook is leren fietsen op jonge leeftijd niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Dat blijkt uit twee onderzoeken van het Mulier Instituut.

Oefenen

Kinderen leren fietsen vooral door veel te oefenen. De meeste kinderen hebben daarvoor geen intensieve begeleiding nodig, maar wel voldoende mogelijkheden om ervaring op te doen. Een passende fiets en aanmoediging van ouders of mensen in de omgeving zijn daarbij belangrijk. Een loopfiets helpt kinderen vaak beter dan zijwieltjes, omdat zij daarmee eerder balans en stuurvaardigheid ontwikkelen.

Niet ieder kind krijgt echter dezelfde kansen. Kinderen met minder motorische vaardigheden of beperkte mogelijkheden om te oefenen, lopen sneller achterstand op. Ook praktische factoren spelen mee, zoals de kosten van een geschikte (loop)fiets of ouders die zelf niet fietsen.

Slechts een kwart fietst dagelijks naar school

Hoewel veel basisschoolkinderen kunnen fietsen, gebruikt slechts een kwart dagelijks de fiets om naar school te gaan. Iets meer dan de helft reist wel op een actieve manier naar school, bijvoorbeeld lopend of steppend. Toch blijft de fiets opvallend vaak ongebruikt.

Meerdere factoren bepalen of kinderen fietsen

Of een kind naar school fietst, hangt samen met verschillende factoren.

Allereerst zijn fietsvaardigheden en verkeerskennis belangrijk, zeker op jonge leeftijd. Daarnaast speelt de fysieke omgeving een grote rol. Veilige fietspaden en overzichtelijke oversteekplaatsen stimuleren fietsen, terwijl druk verkeer en grote afstanden ouders juist terughoudend maken.

Ook de sociale omgeving heeft invloed. Kinderen fietsen vaker wanneer ouders, scholen en buitenschoolse opvang dit stimuleren. Bovendien werkt het motiverend als vriendjes en klasgenoten ook met de fiets komen.

Tegelijkertijd ervaren ouders praktische obstakels, zoals tijdsdruk of het combineren van meerdere schoolroutes binnen één gezin. Motivatie helpt om vaker de fiets te pakken, maar is op zichzelf niet voldoende. Kinderen moeten niet alleen willen fietsen, maar ook de vaardigheden en een ondersteunende omgeving hebben.

Samenwerking nodig om fietsen te stimuleren

Om leren fietsen en fietsen naar school te bevorderen, is een brede aanpak nodig waarbij verschillende partijen samenwerken. Het is belangrijk dat kinderen voldoende kansen krijgen om fietsvaardigheden te ontwikkelen, met steun van ouders en hun omgeving.

Daarnaast zijn veilige fietsroutes en minder autoverkeer rondom scholen essentieel. Ook praktische ondersteuning voor ouders, bijvoorbeeld via fietsgroepen, kan helpen. Door fietsen zichtbaarder, toegankelijker en leuker te maken, kan het voor kinderen steeds normaler worden om de fiets te pakken.