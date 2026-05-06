Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Vierde landelijke telling moet dak- en thuisloosheid beter zichtbaar maken

door

Dakloos

Bijna honderd gemeenten verspreid over elf regio’s doen op dinsdag 12 mei mee aan een nieuwe telling van dak- en thuisloze mensen. Het is de vierde keer dat deze zogenoemde ETHOS-telling wordt uitgevoerd. Na deze ronde hebben straks bijna twee op de drie Nederlandse gemeenten beter inzicht in hoeveel mensen geen stabiele woonplek hebben en onder welke omstandigheden zij leven.

De resultaten van het onderzoek worden begin december verwacht. Gemeenten kunnen de uitkomsten gebruiken om beleid beter af te stemmen op mensen die dak- of thuisloos zijn.

De telling wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de ETHOS-methode, een Europese definitie van dak- en thuisloosheid. Volgens die definitie gaat het niet alleen om mensen die op straat leven, maar ook om mensen zonder veilige of volwaardige huisvesting.

Onderzoeker Marjam Smeekens van Hogeschool Utrecht zegt dat bestaande landelijke cijfers onvoldoende laten zien hoe groot het probleem lokaal en regionaal is. Met de bredere ETHOS-definitie hopen onderzoekers ook mensen in beeld te krijgen die normaal gesproken buiten de officiële cijfers blijven.

Bron: ANP, 6 mei 2026

Tagged With: , Filed Under: Sociaal

Reader Interactions

GERELATEERD

Tientallen gemeenten wijzen daklozen af zonder officieel besluit

In Nederland staat de wet op papier voor iedereen open: wie het niet eens is met een overheidsbesluit, kan bezwaar maken. Maar wat als de overheid simpelweg géén officieel besluit neemt? Precies dat overkomt daklozen in tientallen Nederlandse gemeenten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *