Boa’s krijgen meer mogelijkheden bij jeugdige overtreders

Buitengewoon opsporingsambtenaren krijgen vanaf 1 juni 2026 meer mogelijkheden om op te treden tegen jongeren die zich schuldig maken aan lichte overtredingen. Door de uitbreiding van hun bevoegdheden kunnen boa’s in meer situaties volstaan met een reprimande of een verwijzing naar Halt, zonder dat direct een strafrechtelijk traject wordt gestart.

De nieuwe aanpak is ontwikkeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de politie, Halt en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarbij staat volgens de betrokken organisaties het belang van het kind centraal. Jongeren moeten niet alleen worden aangesproken op hun gedrag, maar ook op een manier die past bij hun leeftijd, ontwikkeling en persoonlijke situatie.

Met de verruimde bevoegdheden wil de overheid voorkomen dat jongeren voor relatief lichte overtredingen onnodig in het strafrecht terechtkomen. Tegelijkertijd moet duidelijk blijven dat normoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd. Boa’s in Domein I, die verantwoordelijk zijn voor handhaving in de openbare ruimte, krijgen hierdoor meer ruimte om maatwerk toe te passen.

Reprimande en Halt-verwijzing

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze is de reprimande. Daarbij gaat de boa in gesprek met de jongere en eventueel met ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers. Zo’n gesprek is bedoeld om grenzen te stellen, maar ook om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren.

Daarnaast kunnen boa’s onder bepaalde voorwaarden jongeren rechtstreeks doorverwijzen naar Halt. Deze buitengerechtelijke afdoening richt zich op het nemen van verantwoordelijkheid en het voorkomen van herhaling.

Om gemeenten en handhavers te ondersteunen is een nieuwe handreiking opgesteld. Daarin staan onder meer de procedures voor reprimandes, Halt-verwijzingen en recidivechecks beschreven. Ook zijn aanvullende hulpmiddelen beschikbaar gesteld, zoals factsheets, een verwijskaart en een speciale Halt-training voor boa’s.

Volgens de VNG is het belangrijk dat gemeenten lokaal goede afspraken maken over de uitvoering en de uitwisseling van informatie. Tijdens een gezamenlijk webinar van de VNG en Halt zijn gemeenten en handhavers recent geïnformeerd over de praktische gevolgen van de nieuwe bevoegdheden.

Bron: Beveiligingsnieuws, 25 mei 2026