Advies voor omgang met kinderen bij aanpak woonoverlast

Woonoverlast raakt vaak ook kinderen. Een nieuwe handreiking van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt handvatten om rekening te houden met de belangen en rechten van het kind in overlastsituaties.

Er zijn verschillende soorten woonoverlast en verschillende soorten overlastveroorzakers. In de praktijk blijkt dat kinderen vaak betrokken zijn, in verschillende rollen. Zo kunnen zij zelf slachtoffer zijn van burenoverlast, of in een gezin of huishouden wonen dat zelf overlast veroorzaakt, zonder hier zelf aan bij te dragen.

Handelen als gemeente

In beide gevallen ondervindt het kind de gevolgen van de overlast, en wellicht ook van de acties die hier tegen worden ondernomen. Denk aan een gedragsaanwijzing, een huisverbod, een sluiting of een ontruiming. En in sommige situaties veroorzaken (oudere) kinderen zelf overlast, door een huishouden of buurt te ontregelen. Hoe kun je als gemeentemedewerker het beste handelen in dit soort situaties?

Rechten van het kind

De nieuwe Handreiking omgang met kinderen bij de aanpak van woonoverlast van het CCV bevat tips en die inzicht geven in de aanpak van woonoverlast. Er wordt een overzicht gegeven van situaties waarbij kinderen betrokken kunnen zijn. Ook komen er voorbeelden aan bod waarbij tegen woonoverlast is opgetreden. En er worden verschillende instrumenten besproken, zowel niet-juridische als juridische.

Niet alle interventies

Het hulpmiddel bevat ook gerechtelijke uitspraken. De rechten van het kind spelen namelijk een steeds belangrijkere rol in de rechtspraak en worden goed beschermd, zoals in het Kinderrechtenverdrag. Bij het bepalen van een aanpak moet er rekening worden gehouden met dit verdrag. Net als met het feit dat niet alle interventies geschikt zijn als er kinderen betrokken zijn.

Dan is een andere, op maat gemaakte aanpak noodzakelijk. De handreiking geeft concrete suggesties hoe die rechten bij de aanpak van woonoverlast te betrekken.

Over de handreiking

De handreiking kwam tot stand na onderzoek en een bijeenkomst van het ‘overlastlab’ dat het CCV vorig jaar organiseerde. Hierin werden verschillende aanpakken besproken en goede en minder goede ervaringen verzameld. Het hulpmiddel werd samen met de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.