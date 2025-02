OM: 200 liter benzine gebruikt bij explosie Tarwekamp

Uit onderzoek naar de grote explosie die afgelopen december meerdere Haagse panden in de as legde, blijkt volgens het OM dat de verdachten 200 liter benzine hebben uitgegoten in het winkelpand dat doelwit van de verwoesting was.

Op 7 december rond 6.15 uur vonden een explosie en een brandstichting plaats aan de Tarwekamp in Den Haag. Door de klap stortten meerdere woningen in. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven, 4 andere personen werden gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Woningen en bedrijfspanden rond het getroffen blok raakten zwaar beschadigd.

Benzine over bruidsjurken

‘Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat ongeveer 200 liter benzine is gebruikt om brand te stichten in de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp die het doelwit was. De benzine zou zijn uitgegoten over bruidsjurken en in het pand,’ meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De jongste bevindingen leiden tot een uitbreiding van de tenlasteleggingen in de zaak, zo blijkt verder uit het OM-bericht. In de dagen na de explosie werden 4 mannen aangehouden. Zij zitten nog vast en moeten vrijdag 14 maart voor het eerst tijdens een voorbereidende zitting voor de rechter verschijnen.

Moord of doodslag

Op basis van de nu bekende feiten worden 3 van de 4 mannen verdacht van onder meer ‘moord dan wel doodslag op 6 personen en de poging daartoe op de andere in het huizenblok aanwezige personen’, en van brandstichting met de dood tot gevolg.

De verdachten zouden al op 1 december plannen hebben gehad om de winkel op te blazen. Justitie denkt dat dit toen niet doorging vanwege een politiecontrole van de twee verdachten uit Roosendaal. In hun busje trof de politie zwaar vuurwerk en jerrycans benzine aan, waarop ze werden aangehouden en hun spullen in beslag genomen.

Na het politieverhoor mochten de mannen naar huis.